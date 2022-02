Lautaro Martinez e il presunto spunto a Theo Hernandez dopo la fine del derby tra Inter e Milan: in due prendono posizione sul caso

Il derby tra Inter e Milan ha lasciato dietro di sé una serie di strascichi, non solo per quanto riguarda la classifica.

A fine partita, infatti, il nervosismo ha avuto la meglio e la rabbia è esplosa soprattutto nei confronti di Theo Hernandez. Il terzino ha accentuato una serie di interventi avversari, ha rimediato un rosso diretto e ha provocato in diverse occasioni i nerazzurri. E nelle ultime ore, ha fatto il giro del web un video in cui Lautaro Martinez avrebbe diretto un presunto sputo proprio verso il laterale del Milan. Anche se, è bene precisare, le immagini e i frame non chiariscono la situazione. Sulla questione, si è espresso a CMIT TV il giornalista Fabrizio Biasin: “Penso che ci siano tre squadre per lo scudetto, e poi c’è la Juve che può provare a dare fastidio. Presunto sputo di Lautaro a Theo? Se fosse vero, la stessa Inter prenderebbe provvedimenti. Bisogna capire se effettivamente c’è stato o no. Fino a quando non ci sono certezze, è difficile anche esprimersi. Ora lo si sta facendo solo in base alla casacca. Secondo me, nel derby Lautaro ha giocato bene, non andava tolto. Con Sanchez l’Inter è andata peggio, poi un attaccante viene spesso valutato in base ai gol fatti. Fino a quando non si chiarisce, preferisco non esprimermi“.

Lautaro e il caso Theo Hernandez: l’opinione di Jacobone

Il tema è molto caldo nelle ultime ore e si infiamma anche il confronto tra le parti. Sulla situazione si è espresso in trasmissione anche il giornalista Alessandro Jacobone: “Le immagini di Lautaro non sono chiare, anche se sono emersi dei frame. È un atteggiamento che preferirei non vedere in campo a prescindere, come anche quelli sugli spalti. Anche Theo Hernandez non è un santo”.