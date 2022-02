Roma, il ct durissimo su Zaniolo: scoppia la bufera | Parla la mamma

Nicolò Zaniolo è tornato al centro delle polemiche dopo Roma-Genoa, ma non per il calciomercato: ha fatto discutere una dichiarazione che ha generato una bufera sui social facendo intervenire anche la mamma

Nicolò Zaniolo continua a far discutere. Il giocatore della Roma è tornato al centro delle discussioni alcuni giorni fa in primis per questioni di calciomercato, con le parole di Tiago Pinto che aprivano a una cessione in estate. E per la sottolineatura di Jose Mourinho che invece lo teneva a Roma “almeno fino al 2024”.

Si è parato ovviamente parecchio del futuro del classe ’99, soprattutto in chiave Juventus tra la possibile offerta o addirittura le contropartite. Poi sabato pomeriggio il caos di Roma-Genoa. Prima la partita così così, poi il super gol della vittoria al 90′ annullato però dal Var e da Abisso per un fallo di Abraham su Vasquez. E pochi secondi dopo la polemica di Zaniolo nei confronti dell’arbitro, che lo ha espulso in maniera diretta. Mourinho lo ha difeso ancora una volta in conferenza stampa, ribadendo come forse l’attaccante giallorosso sia preso un po’ di mira. Ieri sera altra benzina sul fuoco l’ha messa Milena Bertolini, ct della Nazionale italiana di calcio femminile. “Zaniolo va educato. È in difficoltà, ma va aiutato ed educato. L’arbitro doveva fare la sua parte, ma non giustifico l’atteggiamento del calciatore”, le sue parole durante ‘Novantesimo Minuto’ su Rai Sport.

Bertolini dura su Zaniolo: “Va educato”. E la mamma risponde

E sui social è subito scoppiata la bufera con i tifosi della Roma che si sono scagliati contro la ct Milena Bertolini, difendendo Nicolò Zaniolo. Le parole hanno dato parecchio fastidio al popolo giallorosso, ma anche alla famiglia del giocatore. Questa mattina, infatti, la mamma del talento romanista, Francesca Costa, ha pubblicato una story su Instagram: “Troppo facile puntare il dito, ignorare è la cosa migliore. Ringrazio tutti voi e i vostri messaggi e l’amore che dimostrate, questo messaggio è per voi”. E intanto sui social impazza anche l’hashtag, ironico, #Zanioloeducato.

La stessa Francesca sabato aveva condiviso un altro post con lo scatto dell’esultanza del figlio prima dell’intervento del Var: Un’emozione indescrivibile che nessuno può togliermi, grazie campione”. Ennesima settimana complicata per Zaniolo, ancora sotto la luce dei riflettori. Domani sera sfiderà l’Inter, una delle squadre ‘colpevoli’ di averlo lasciato andare senza troppe remore.

Il giocatore della Roma dovrà caricarsi da queste polemiche per riversare tutto nelle sue giocate. In attesa del verdetto del Giudice Sportivo: di sicuro salterà il match col Sassuolo di domenica. Si vedrà per il Verona.