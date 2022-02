PAGELLE E TABELLINO ROMA-GENOA: Zaniolo dal Paradiso all’Inferno

Pagelle e tabellino di Roma-Genoa, match valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A 2021/22

ROMA

Rui Patricio 6: partita subito spigolosa per la Roma, con il Genoa che pressa e Rui Patricio che forse per la prima volta è costretto a giocare parecchio di prima e rapidamente con i piedi.

Mancini 5,5: primo tempo non perfetto, conferma qualche incertezza soprattutto quando puntato. A volte va in difficoltà, si prende l’ormai consueto giallo (anche se forse un po’ eccessivo stavolta). Propositivo nel secondo tempo, aiuta a creare superiorità numerica, si mette quasi a fare l’esterno.

Smalling 6,5: perno centrale e riferimento della Roma. Nel primo tempo la sua squadra subisce la pressione e l’aggressività del Genoa, lui però sembra l’unico a non scomporsi e piantarsi lì a respingere tutto quello che passa. Salva forse pure un gol sulla linea.

Ibanez 6: ancora lontano parente di quello che a inizio stagione sembrava potesse esplodere da un momento all’altro. Non fa errori clamorosi, ma è molto meno sicuro in fase difensiva mentre col pallone ha buona qualità e personalità, calma e precisione. Poi nella ripresa cresce.

Karsdorp 6: discreta contintuità in avanti, pochissime sbavature in difesa. Niente di clamoroso, ma una prestazione positiva in cui supporta a dovere la manovra offensiva. Ma deve essere più incisivo in area. Dal 70′ Veretout 5,5: in una gara intensa è chiamato a metterci forza, a vincere contrasti e strappare con la sua velocità. Non lo fa granché.

Cristante 5: il centrocampo del Genoa lo sovrasta per ritmi e intensità, lui ci mette parecchio del suo anche quando è in possesso e sbaglia diverse uscite. Sottotono.

S. Oliveira 5,5: anche lui non gioca una grande partita, ha pochi spazi per incidere, viene ribattuto quando prova a calciare, la qualità c’è ma gli manca un po’ di tigna. Dal 57′ El Shaarawy 5,5: gli manca ritmo, si vede che è stato fuori parecchio. Però ci prova, cala un paio di aperture illuminanti e ha un’altra buonissima occasione ma ci arriva in equilibrio precario. Anche successivamente un altro errore.

Maitland-Niles 4,5: tra i peggiori in campo oggi. Sulla sua fascia il Genoa passa spesso, lui non offre una grande copertura e si dimostra decisamente più centrocampista che difensore. Lo sapevamo, ma tatticamente sbaglia parecchio. Poco concentrato, pure un controfallo che non si vede spesso. Dal 57′ Afena-Gyan 6,5: dei nuovi ingressi senza dubbio il migliore. Da subito in partita, provoca anche l’espulsione di Ostigard con furbizia e fisico. Poi un altro ottimo intervento anche in difesa.

Mkhitaryan 6: l’armeno resta il giocatore con più qualità in campo. La precisione tecnica e a livello di tempi è sempre al massimo, che sia a uno o due tocchi. Grazie a lui la Roma gira meglio e più velocemente, gli manca qualcosina nella fase conclusiva.

Zaniolo 6,5: va a sprazzi, ha poche occasioni in campo aperto, spesso gestisce con intelligenza e lucidità anche se sbaglia a volte la misura. Ha due ottime possibilità per battere in porta ma sparacchia fuori in entrambe le occasioni. Ma poi decide di salire in cattedra e risolverla da solo con un’azione insistita e di prepotenza, chiusa con un sinistro preciso all’angolino al quando era scoccato forse da un decimo di secondo il 90′. Poi invece sale in cattedra Abisso e lo annulla, abbastanza inspiegabilmente. Poi il rosso per proteste, con Mourinho che lo accompagna all’uscita.

Abraham 5,5: tanto lavoro sporco, spalle alla porta, in area è sempre ben accerchiato e marcato. Per lui non è facile, ma si sacrifica anche in ripiegamento e viene molto apprezzato da Mourinho e dai tifosi. Non gli manca di certo lo spirito di sacrificio. Il fallo che causa l’annullamento del gol di Zaniolo è il suo, su Vasquez.

All.: Mourinho 5,5: soffre molto il Genoa che spinge, pressa ed è cattivo sui contrasti. Non a caso la Roma perde molti palloni, tanti possessi sporchi vanno a finire nei piedi rossoblù. Le difficoltà sono tante, i giallorossi non riescono a venirne fuori, hanno qualche possibilità ma la mira oggi latita parecchio. Poi la risolve Zaniolo e ancora Abisso. Comunque uno 0-0 amarissimo che quasi cancella le ultime speranze Champions.