Nuovo pericolo per il Milan, s’inserisce Conte: Maldini trema

Scatta un nuovo allarme per il Milan in ambito di calciomercato: altro pericolo, s’inserisce nella corsa il Tottenham di Antonio Conte

Sabato prossimo il Milan è atteso da una sfida importantissima. I rossoneri affronteranno nuovamente l’Inter nel derby della Madonnina, sfida che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica scudetto. La squadra e mister Pioli, dunque, sono concentratissimi sul campo con l’obiettivo di non perdere ulteriore terreno dalla capolista, che ha pure una partita da recuperare.

La dirigenza, dal canto suo, è già proiettata all’estate in ambito di calciomercato. I lombardi hanno in mente nomi importanti da regalare al mister e quello più caldo al momento è Sven Botman. L’olandese è il prescelto per potenziare la retroguardia e potrebbe prendere il posto di Romagnoli, viste le difficoltà sul tema rinnovo. Il ‘Diavolo’ ha provato fino all’ultimo a strappare subito al Lille il suo gioiello, ma il club francese non ne ha voluto sapere. Discorso diverso se parliamo della finestra di trasferimenti che partirà tra 6 mesi, dove la cessione molto probabilmente avverrà come testimoniano le parole dell’agente. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Maldini e Massara vogliono raggiungere presto l’accordo coi ‘Mastini’ e stanno lavorando intensamente in questo senso. Antonio Conte, però, potrebbe rovinare i piani dei rossoneri.

Calciomercato Milan, c’è anche Conte per Botman

Il tecnico salentino e Paratici, dopo aver preso Kulusevski e Bentancur dall’ex Juventus, si starebbe concentrando sul reparto difensivo. Secondo quanto si apprende da ‘The Telegraph’, nella lista dei desideri degli ‘Spurs’ – oltre a De Vrij e Skriniar – ci sarebbe pure Botman. Il 22enne, dunque, rientra nei profili apprezzati dai londinesi e non è affatto da escludere che si convincano a puntare su di lui.

Notizia che certamente mette ulteriore pressione al Milan. Su Botman, infatti, è presente anche la pericolosa concorrenza del miliardario Newcastle e ora il tutto potrebbe complicarsi ancora di più. D’altronde, la sensazione fin dall’inizio era che si sarebbe creata una vera e propria asta per l’acquisto di uno dei migliori giovani in Europa. Il Milan dovrà accelerare le pratiche se vorrà bruciare le avversarie.