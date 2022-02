Calciomercato Milan, obiettivo Botman: annuncio dell’agente

Il Milan è al lavoro per cercare di strappare al Lille Sven Botman la prossima estate: annuncio dell’agente sul futuro dell’olandese

È stato senza dubbio un mese di gennaio rovente per la Serie A, ma non tutti i club si sono mossi concretamente sul calciomercato. Tra questi rientra ovviamente il Milan, che in entrata ha effettuato solo il colpo Lazetic in prospettiva per il reparto offensivo. I tifosi rossoneri, dal canto loro, non hanno preso bene questa scelta della società, molto discussa.

Per diverso tempo si è parlato di un possibile acquisto in difesa da parte del ‘Diavolo’, reso quasi necessario dal lungo stop di Kjaer. I lombardi, però, hanno preferito non intervenire subito per due ragioni fondamentalmente. La prima è che le riserve – tolta la sfortunata parentesi contro lo Spezia – si sono dimostrate affidabili nelle ultime uscite stagionali. Oltre a ciò, il Milan adesso avrebbe potuto prendere solo seconde scelte (vedi Bailly e Diallo). Perciò si è deciso di aspettare l’estate in modo da tentare l’affondo direttamente per l’obiettivo principale. Ormai non è più un segreto il forte apprezzamento nei confronti di Sven Botman. È l’olandese classe 2000 il prescelto per potenziare la retroguardia.

Calciomercato Milan, ag. Botman: “Farà la scelta migliore in estate”

Il Lille non aveva la minima intenzione di cederlo ad annata in corso, tant’è che ha rifiutato perfino una super offerta dal Newcastle. Ma da giugno il discorso cambia e le porte della cessioni si apriranno. Come vi abbiamo raccontato, il Milan vuole giocare d’anticipo e bruciare la preoccupante concorrenza dei miliardari ‘Magpies’. Il calciatore ha già dato il suo assenso al trasferimento a Milano e la dirigenza lavora senza sosta per raggiungere l’accordo coi francesi.

Del futuro di Botman ha parlato l’agente Nikkie Bruinenberg, intervenuto a ‘Voetbal International’: “Sven è sempre molto sicuri delle decisioni che prende, è uno dei suoi punti di forza. Il coraggio non gli manca e non si lascia influenzare da ciò che accade all’esterno. Non teme i rischi e sono sicuro che la prossima estate farà la scelta migliore per la sua carriera. Milan e Newcastle sono due grandi squadre“.