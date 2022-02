Proprio la scorsa settimana la Juventus aveva soffiato Federico Gatti sotto il naso del Torino

La rivalità tra Juventus e Torino torna ad accendersi definitivamente. I due club, infatti, dopo essersi sfidati sul mercato per chiudere a gennaio il colpo Federico Gatti dal Frosinone – acquistato ufficialmente dai bianconeri – torneranno ben presto ad incrociarsi.

La grande stagione fin qui disputata dai granata, rinvigoriti dalla sapiente cura di un tecnico diventato oramai una certezza in Serie A come Ivan Juric, ha contribuito a ridurre una distanza tecnica che tra Torino e Juventus è stata evidente negli ultimi anni, sebbene la qualità della rosa bianconera fosse ancora di un livello superiore. Forse anche per questo motivo il club juventino, mettendo a segno l’affare Vlahovic, ha scelto di scommettere su un super investimento con l’obiettivo di accorciare quanto prima il gap con le prime della classe ed assicurarsi un posto in zona Champions League per questa stagione.

Calciomercato Juventus, Bremer il favorito per l’estate

Per il futuro già si sprecano i nomi accostati alla Juventus e quasi tutti appartenenti al calcio italiano. Tra questi si sta facendo un gran parlare ad esempio di Nicolò Zaniolo, talento della Roma che ai vertici bianconeri è sempre piaciuto. Un’enorme polemica la prossima estate potrebbe però scaturire intorno al nome di Bremer, altro profilo messo nel mirino di Max Allegri per il mercato juventino.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Non solo #Zaniolo. La #Juve sfida le big italiane per altri quattro talenti di #SerieA. Voi su chi puntereste? RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 4, 2022

Il centrale granata, che due giorni fa ha prolungato ufficialmente il suo contratto sino al 2024, andrà probabilmente via ed è conteso ad Inter e Milan. Nel sondaggio lanciato questa mattina da Calciomercato.it, è stato chiesto ai nostri utenti su Twitter quale altro calciatore la Juventus dovrebbe puntare la prossima estate oltre al nome di Zaniolo. Ed è stato lo stesso Bremer a trionfare con il 39,4% sugli altri sfidanti. Il forte centrale brasiliano è stato preferito a Cambiaso (24,2%), Frattesi (24,2%) e Raspadori (12,1%).

Antonio Siragusano