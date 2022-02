Inter-Milan si infiamma | Da Brozovic a Kessie, derby in scadenza

Tempo di calcio giocato con il derby Inter-Milan alle porte, ma anche di rinnovi: le due milanesi hanno diversi affari in sospeso

Archiviata la sessione invernale di trasferimenti, inizia immediatamente un altro tipo di calciomercato, aperto praticamente tutto l’anno e che senza eccezioni riesce a coinvolgere ogni club in circolazione. Si tratta di quello dei calciatori in scadenza di contratto, con particolare attenzione su chi, senza un prolungamento, chiuderebbe la propria avventura a giugno di quest’anno. La lista è folta e non mancano nomi di spicco, con due società che tra campo e mercato sono pronte a rubare la scena in Serie A.

Da una parte l’Inter, campione d’Italia ed intenzionata a concedere il bis, e dall’altra il Milan, rivali di sempre che sabato pomeriggio proveranno a dare una spallata importante ravvivando la corsa al titolo. L’attesa del calcio d’inizio del derby alimenta il fuoco del desiderio dei tifosi, che in un senso o nell’altro sperano di superare gli acerrimi nemici. Lontano dal rettangolo verde, l’obiettivo delle due dirigenze è invece in comune: lavorare sui rinnovi di contratto dei tanti calciatori in scadenza.

Calciomercato, derby delle scadenze: da Brozovic a Kessie

Giugno 2022 si avvicina ad ampie falcate, soprattutto se in ballo c’è il futuro di diversi top player. Lo sa bene l’Inter che si è mossa per tempo e si appresta a blindare il pilastro del centrocampo di Inzaghi, quel Marcelo Brozovic divenuto elemento imprescindibile ed autentico motore della squadra. Proposta da 6-6,5 milioni di euro fino a giugno 2026 e tanti saluti alle ipotesi estere. Decisamente meno semplice la questione legata all’altro grande croato di casa Inter, Ivan Perisic: troppa la distanza tra domanda ed offerta e poi l’arrivo di Robin Gosens, un chiaro segnale di estrema programmazione del club nerazzurro. In estate saluteranno Vidal e Vecino, mentre non c’è fretta per Ranocchia, D’Ambrosio ed Handanovic, che potrebbe accompagnare l’ambientamento di Onana.

Più spinoso il capitolo Milan, che dopo il recente rinnovo del giovane Gabbia si ritrova di fronte un nuovo caso Calhanoglu-Donnarumma che risponde al nome di Franck Kessie. Le richieste da circa 8 milioni di euro da parte del calciatore e del suo entourage non sono ritenute congrue dal Milan, che resta sulla sua posizione massima: 5 milioni più 800 mila di bonus. Il mercato intorno all’ivoriano di certo non manca (ma niente Tottenham), e senza prolungamento sarà inevitabile una battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. Complessa anche la situazione di Alessio Romagnoli che percepisce quasi 6 milioni di euro, il più pagato a parte Ibra, e per il quale il Milan al massimo potrebbe spingersi con una proposta esattamente della metà. Da sei a circa tre per evitare un altro addio importante.