Messa in archivio la sessione invernale di calciomercato c’è spazio ora per risolvere le questioni relative ai contratti in scadenza 2022. Pronto il colpo per l’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi è uscita estremamente rinforzata dalla sessione di calciomercato conclusa nei giorni scorsi. Gli innesti di Robin Gosens e Felipe Caicedo rappresentano tra presente e futuro proprio ciò che serviva ai nerazzurri, impegnati in una corsa scudetto che al momento li vede condurre da favoriti davanti a Napoli e Milan. Sabato c’è proprio il derby contro i rivali di sempre, che potrebbe decidere una fetta di titolo, mentre al di fuori del terreno di gioco Marotta e soci sono impegnati sul fronte rinnovi, visti i tanti calciatori in scadenza a giugno 2022.

Uno su tutti Marcelo Brozovic, pilastro del centrocampo prima con Conte e poi anche con Inzaghi, in merito al quale si parla ormai da tempo di un rinnovo di contratto in fase di conclusione. Nonostante le tante rassicurazioni del caso i tifosi interisti sono comunque in ansia, a maggior ragione dopo le recenti voci su un presunto affondo del Barcellona.

Calciomercato Inter, caccia al rinnovo di Brozovic: nessuna paura

Al netto però di qualunque voce su piste estere, Brozovic è sempre più indirizzato verso il fatidico ‘si’ definitivo. Come sottolineato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’, non c’è infatti da avere alcuna paura in merito alla buona riuscita dell’affare tra il calciatore croato e l’Inter. Il numero 77 ha infatti scelto da tempo di sposare in toto la causa nerazzurra e né il Barça né tanto meno altre squadre in giro per l’Europa riusciranno a fargli cambiare posizione.

A tal proposito la firma dovrebbe essere solo una semplice formalità da ratificare, esattamente anche come l’annuncio ufficiale da parte del club che a questo punto dovrebbe arrivare dopo derby col Milan, che si giocherà domani alle ore 18 a San Siro. Mandato in archivio questo periodo molto intenso, di gare complesse per l’Inter, e revisionato ancora una volta nei minimi dettagli il contratto il tutto diventerà presto anche ufficiale. Brozovic sposa l’Inter.