Calciomercato Inter, salta l’arrivo in difesa | L’agente blocca tutto

L’Inter continua a lavorare in ottica estiva, con gli occhi puntati anche sulla difesa: la grande occasione da un’altra big di Serie A, di cui ha parlato anche l’agente

L’Inter è stata tra le grandi protagoniste del calciomercato invernale, senza alcun dubbio, rinforzando la rosa già competitiva a disposizione di Simone Inzaghi. Che non ha nascosto la sua soddisfazione nella conferenza stampa di oggi prima del derby contro il Milan.

Beppe Marotta ha completato la rosa con Gosens e Caicedo, due colpi per affrontare al meglio il tour de force tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Ma i nerazzurri guardano già al futuro, non a caso i discorsi con il Sassuolo sono iniziati da tempo per due pedine che potrebbero aprire – perché no – un nuovo ciclo all’Inter. Scamacca e Frattesi sono i due nomi su cui Marotta e Ausilio stanno puntando per l’estate, nettamente avanti rispetto alla concorrenza. I due giocatori del Sassuolo rispondono all’identikit della nuova linea, ovvero giovani, di grande talento e con un ingaggio più che abbordabile.

Calciomercato Inter, accordo con Luiz Felipe ma l’agente frena

Ma l’Inter sta monitorando attentamente anche la situazione per il reparto difensivo. Tra i nomi principali in queste ultime settimane è tornato quello di Luiz Felipe, che Simone Inzaghi conosce ovviamente alla perfezione per averlo allenato alla Lazio. L’italobrasiliano, che da poco a trovato anche la sua prima chiamata in azzurro, è cresciuto con il tecnico piacentino. È in scadenza nel 2022, non ha ancora rinnovato con i biancocelesti e ovviamente le indiscrezioni di mercato sono tornate a circolare insistenti. Luiz Felipe sta vivendo una stagione complicata, soprattutto col nuovo modulo di Sarri, sarebbe perfetto per la difesa a tre dell’Inter in un momento in cui il futuro di de Vrij sembra ancora lontano dall’essere definito.

Non a caso nella giornata di ieri si è parlato in maniera prepotente nelle radio romane e laziali di un accordo addirittura trovato tra i nerazzurri e il difensore. A frenare tutto, però, oggi è intervenuto lo stesso agente di Luiz Felipe, Stefano Castagna. “Impossibile”, ha però sentenziato il procuratore a proposito di questa fumata bianca con l’Inter. La trattativa per il rinnovo con la Lazio è complicata, ma potrebbe non essere ancora chiusa. Resta ovviamente da valutare se le parole dell’agente siano di semplice circostanza o nascondano un’effettiva apertura a Lotito e Tare. Che ieri sono stati pesantemente contestati a Formello dai tifosi della Lazio. Intanto alla finestra per Luiz Felipe resterebbero anche Betis Siviglia, Zenit e Valencia.