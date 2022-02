Inzaghi accontentato | Marotta lo strappa alla Lazio

Altro colpo dalla Lazio per l’Inter di Simone Inzaghi. Il calciatore è pronto a trasferirsi a Milano in estate

Simone Inzaghi potrebbe presto riabbracciare un suo ex calciatore, allenato alla Lazio. La sessione invernale si è chiusa con l’acquisto da parte dell’Inter di Felipe Caicedo, arrivato dal Genoa. Quella estiva, invece, aveva portato a Milano Correa. Acquisto quest’ultimo che non sta ripagando le attese, anche per via dei troppi infortunio.

Il centravanti ecuadoriano, classe 1988, è arrivato soprattutto per sostituire l’argentino, viste le sue condizioni davvero precarie.

In estate l’Inter e Inzaghi potrebbero continuare a guardare in casa biancoceleste per rafforzare l’organico. I nerazzurri, come è noto, potrebbero dover far a meno di de Vrij. Il difensore, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, è pronto a cambiare aria: senza il prolungamento, Mino Raiola potrebbe portare l’olandese altrove.

Il nome in cima alla lista dei desideri dell’Inter per migliorare il pacchetto arretrato è sicuramente Bremer. Il brasiliano ha rinnovato col Torino ma l’addio in estate è in programma. La concorrenza, però, non manca: più che il Milan, che guarda soprattutto a Botman, attenzione alla pista estera, oltre che al Napoli.

L’Inter dunque guarda, anche ad altri profili per rafforzare il pacchetto arretrato. Oltre a Bremer è stato accostato ai nerazzurri anche Luiz Felipe. Il calciatore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Contratto che fin qui non è stato rinnovato.

Calciomercato Inter, solo conferme su Luiz Felipe

Il desiderio di Inzaghi di riabbracciare il calciatore è riportato anche da Ilario Di Giovambattista, Direttore editoriale di ‘Radio Radio’: “A me dicono che lo sta prendendo”.

Altra conferma – da ambienti laziali – è quella di Alessandro Zappulla a Radio Sei: “Luiz Felipe ha appena trovato l’accordo con l’Inter, contratto da 2.7 milioni l’anno, accettata dall’italobrasiliano, 700 mila euro in più rispetto all’offerta fatta dalla Lazio”.

Ipotizzare altri calciatori della Lazio, che potrebbe seguire le orme di Luiz Felipe, oltre che di Caicedo e Correa, appare difficile ma non impossibile. Attenzione, infatti, a Milinkovic-Savic, da sempre sul taccuino di Beppe Marotta. Non è da escludere, infine, Luis Alberto, non proprio un insostituibile per Maurizio Sarri.