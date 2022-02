Lazio, i tifosi contestano Lotito a Formello: “Mercato mediocre. Indegno”

In tarda mattinata è scattata la contestazione dei tifosi laziali all’esterno del centro sportivo di Formello dopo il mercato deludente

“Un altro mercato all’insegna della mediocrità, Lotito non sei degno di questa società”. Così recita lo striscione affisso all’esterno del centro sportivo di Formello. La protesta, annunciata e spiegata nei giorni scorsi sui profili Instagram e Facebook del tifo organizzato biancoceleste, è entrata nel vivo come da programma verso l’ora di pranzo.

“La contestazione si fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste – si legge nelle nota -. La Lazio è nostra e non di chi la gestisce! Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso – continua il comunicato -. Appuntamento giovedì 3 febbraio, alle ore 13, fuori i cancelli di Formello per gridare tutto il nostro disprezzo nei confronti di questa società che se ne frega dei propri tifosi! A partire dal caro biglietti fino alla campagna di indebolimento del calciomercato invernale! Mai un passo indietro… Giù le mani dalla Lazio!”.

Un messaggio forte e chiaro, accolto da circa 300 tifosi che hanno invaso Via di Santa Cornelia. “Vergogna”, recita un altro striscione, mentre si levano in cielo i cori di dissenso all’indirizzo del presidente Claudio Lotito, decisamente più bersagliato rispetto al ds Igli Tare, e quelli di elogio dedicati all’ex numero uno, Sergio Cragnotti, patron della Lazio che vinse il secondo scudetto nel 2000.