‘Caso’ Zaniolo, annuncio in diretta: “Ecco la decisione della Roma”

Pinto ha riaperto il discorso sul futuro di Nicolò Zaniolo. Roma pronta a cederlo, Juventus e il Milan potrebbero provarci nella prossima estate

Le parole di Pinto, “non posso assicurare la sua permanenza”, hanno riacceso i riflettori del calciomercato su Nicolò Zaniolo. La Juventus in primis, ma alcuni rumors parlano anche del Milan, potrebbe tentare il colpo nella Capitale giallorossa, mettendo le mani sul talento di Massa la cui esplosione è stata senz’altro frenata dai due gravi infortuni al crociato.

Sul futuro di Zaniolo si è parlato molto nella diretta di oggi di ‘Radio Radio’. “La Roma ha bloccato i rinnovi, fosse per Pinto prolungherebbe il contratto di Zaniolo anche domani ma non può – ha detto Gianluca Lengua de ‘Il Messaggero’ – Anche Zaniolo firmerebbe per pensare solo a giocare, nonostante chi è vicino a lui spinga per non rinnovare”.

Roberto Maida del ‘Corriere dello Sport’, sempre a proposito del rinnovo di Zaniolo: “Il contratto non è in agenda per questa stagione. Per la Roma ora è un giocatore da valutare“.

Roma, ‘caso’ Zaniolo: “E’ scontento di come viene utilizzato da Mourinho”

“Zaniolo scontento di come viene utilizzato da Mourinho – le parole invece di Ilario Di Giovambattista, Direttore editoriale di ‘Radio Radio’ – Ricordate che Mourinho, ai tempi del Chelsea, mandò via Salah. Quindi se qualcuno non gli garba, lo manda via. La Roma è pronta a cederlo alle giuste condizioni. Va detto che il rinnovo di Pellegrini ha fatto saltare il banco: 4,5mln fissi, più 1 milione facile e dei bonus. Questo contratto è stato preso a paramatro da altri giocatori della Roma. Mancini sta firmando a 4,5 milioni più bonus, arriverà a 5. Ed è chiaro che Zaniolo possa volerne almeno 7″.

Calciomercato.it ha appurato che, da parte della Roma, c’è la volontà di ascoltare possibili offerte per Zaniolo sui 40 milioni di euro.