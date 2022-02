Milan, adesso è UFFICIALE: c’è il rinnovo | Firma fino al 2026

Un calciatore del Milan ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto fino al 2026: a renderlo noto il club rossonero tramite un comunicato

Il calciomercato di gennaio del Milan è stato alquanto spento e deludente a detta di molti tifosi. Nonostante l’infortunio grave di Kjaer e la sua assenza per tutto il resto della stagione, la dirigenza ha deciso di non intervenire con un colpo in difesa nella sessione invernale. Il motivo ha a che fare con l’impossibilità del ‘Diavolo’ di arrivare adesso ai pesci grossi.

Sappiamo bene ormai che l’obiettivo numero uno per la retroguardia porta il nome di Sven Botman. Ma l’olandese non è l’unico calciatore presente nella lista dei desideri: insieme a lui troviamo Gleison Bremer, probabilmente il centrale migliore in Serie A al momento. I rossoneri stanno già lavorando sotto traccia per centrare uno degli obiettivi principali la prossima estate, in modo da potenziare senza dubbio alcuno la rosa a disposizione di mister Pioli. Nel frattempo, Maldini e Massara continuano ad occuparsi anche del fronte rinnovi. A tal proposito, è giunta l’ufficialità del prolungamento di Matteo Gabbia. Il giovane difensore ha firmato il nuovo contratto fino al 30 giugno 2026.

Milan, UFFICIALE il rinnovo di Gabbia

“AC Milan – si legge nella nota rilasciata dal club – è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2026. Matteo, mato il 21 ottobre 1999, è arrivato in rossonero all’età di 13 anni e ha completato il percorso nel Settore Giovanile del Milan, fino all’esordio in Prima Squadra nell’agosto del 2017. Dopo le 31 presenze collezionate fino ad oggi, di cui 24 da titolare, Matteo continuerà a vestire la maglia rossonera“.