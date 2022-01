CMIT TV | Calciomercato, Galetti: "Milan e Juve bloccate, restano così"

Alla CMIT TV, con l’esperto di mercato Rudy Galetti, il punto della situazione su Milan e Juventus: operazioni molto complicate a gennaio

Nel corso della nostra diretta odierna sulla CMIT TV, tra gli ospiti anche il giornalista Rudy Galetti, con cui abbiamo parlato diffusamente delle ultime di mercato in casa Milan e Juventus. Situazioni, stando alle informazioni da lui riportate, estremamente bloccate.

“Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore, sono tanti nomi che girano intorno ai rossoneri, ma probabilmente nessuno di questi sarà acquistato – ha esordito sui rossoneri – Finora, abbiamo avuto ragione. Il club si guarda attorno, ha tante opzioni, ma servono le risorse per chiudere poi gli affari e finora il Milan non sembra predisposto a un acquisto a titolo definitivo. Sicuramente è un acquisto che dovrà provare a fare. Al momento il nome più forte, ma nemmeno così vicino, è quello di Bailly, visto che il Manchester United accetterebbe l’opzione prestito. Non è una questione semplice, è un giocatore che comunque per ora si farebbe fatica a vedere come un titolare. Bremer? Cairo vorrebbe evitare un altra situazione alla Belotti. Per giugno è un obiettivo concreto e un giocatore che può fare la differenza, ma occhio anche all’Inter. Parlando di Torino, Pobega è un patrimonio del Milan. In questo senso, utilizzarlo come carta per Bremer non è da prendere nemmeno in considerazione. Sul mercato in uscita, anche in caso di un addio di Castillejo, difficilmente verrebbe trovato un sostituto. Se invece partisse Pellegri, un rincalzo alle spalle di Ibrahimovic e Giroud servirebbe, ma per il momento pare che il club sia più interessato a chiedere uno scontro al Monaco sul riscatto. Per ora, nel complesso, parliamo di un mercato un po’ bloccato sotto tutti i punti di vista”.

Calciomercato Juventus, Galetti: “Diego Costa nome last minute, Dybala fa bene a chiedere più soldi”

Per quanto concerne la Juventus, invece, Galetti ha dichiarato: “E’ molto probabile che resti così. Ha una rosa non lunghissima, Morata e Arthur sono giocatori che possono ancora fare la differenza e trovare per loro sostituti validi a gennaio che non chiedano ingaggi elevati è molto difficile. Diego Costa potrebbe essere una suggestione da fine mercato, pur avendo una certa età. Dybala? Ho apprezzato la sua esultanza polemica. Tutti dicono che non vale le cifre che chiede, ma la Juventus da’ a lui gli stessi soldi che da’ a Rabiot e Ramsey. A queste condizioni, chiedere 10 milioni è più che legittimo. Il cambio di strategia della Juve dal punto di vista ci può stare, ma la richieste di Dybala sono altrettanto giuste. Secondo me, Marotta, che ci ha abituato a essere chirurgico, ha in canna una offerta che può superare quella della Juventus e può andare all’assalto liberando il monte ingaggi con alcune cessioni. Certo, vederlo all’Inter sarebbe clamoroso”.