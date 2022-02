Calciomercato Juventus, caso Dybala: rifiutate due destinazioni

Chiusa una sessione di calciomercato da regina assoluta, la Juventus ora dovrà concentrarsi sui rinnovi. La questione all’ordine del giorno riguarda Dybala: le pretendenti

La Juventus ha dominato il mercato di gennaio con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic per il presente e Gatti per il futuro, nel tentativo di agguantare una qualificazione Champions a dir poco fondamentale. Archiviato gennaio ora all’ordine del giorno c’è la spinosa questione relativa ai rinnovi, con particolare attenzione a ciò che può accadere, o non accadere, con Paulo Dybala. Il contratto della ‘Joya’ è in scadenza a giugno, e il discorso è divenuto estremamente più complesso e spigoloso dopo le dichiarazioni di Maurizio Arrivabene nelle scorse settimane.

Il prolungamento di Dybala infatti è stato messo in standby con la Juve che mette sul piatto una proposta al ribasso, che non fa altro che complicare ulteriormente le cose. I bianconeri, intenzionati a ridimensionare i costi, pongono dei paletti e l’argentino in questo momento non fa eccezione alla regola.

I continui rinvii inoltre non hanno fatto di certo bene alla trattativa, che dovrebbe essere risolta prossimamente in un senso o nell’altro. Febbraio è il mese designato per i rinnovi, come evidenziato da Arrivabene, ma la questione legata a Dybala resta la più spinosa, con Marotta che per la sua Inter osserva l’andare degli eventi. Allo stato attuale delle cose non va assolutamente esclusa l’ipotesi di una mancata firma dell’argentino, che in quel caso farebbe le valige a parametro zero in estate.

Calciomercato Juventus, nubi su Dybala ma una cosa è certa: due destinazioni in meno

In questa circostanza non mancherebbero chiaramente le pretendenti pronte a non farsi scappare la grande occasione. Nello specifico dal Liverpool al Real Madrid, passando per Barcellona, Atletico Madrid e PSG, le strade non mancano, con ’90min.com’ che sottolinea anche come oltre ai Reds dalla Premier stiano bussando alla porta anche Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenale Chelsea.

Le proposte possibili quindi per Dybala non mancano, ma come evidenziato da ‘Don Balon’, fonti vicine al ragazzo evidenziano che il giocatore albiceleste non lascerà la Juventus per giocare in Bundesliga o Ligue 1. Una scelta che riduce, seppur di poco, il ventaglio delle possibilità.