CMIT TV | Juventus, bombe Dybala e De Ligt: “Marotta lo ha chiamato”

Intervenuto a CMIT TV, Franco Leonetti ha parlato del mercato legato alla Juventus, da Vlahovic a Dybala passando per Pogba e De Ligt e Gravenberch

“Vlahovic è stato un gran colpo. Un momento fondamentale è stata la cena del 13 gennaio a Torino tra la dirigenza della Juventus e il suo entourage. Da quel momento c’è stato un accordo totale tra il club e il giocatore ed è partito il blitz per mettere la Fiorentina con le spalle al muro”. A parlare è Franco Leonetti, giornalista di ‘Radio Bianconera’, intervenuto in diretta alla CMIT TV. Il giornalista ha parlato del mercato del club bianconero e in particolare dell’approdo di Vlahovic a Torino. “La Juve è riuscita a bruciare la concorrenza e a fare un colpo sensazionale che sistema le problematiche che in attacco. Si è assicurata un giocatore con voglia di vincere e potrà essere il centravanti per i prossimi dieci anni”.

Leonetti ha parlato anche di eventuali addii in estate: “Credo che non si debba dare per certa la partenza di de Ligt, tante volte Raiola parla per curare i suoi interessi e agitare le acque. Quella data dalla Juvenrus però è una grande risposta societaria: il club bianconero vuole ricostruire una squadra che vuole tornare a vincere. Sono molto ottimista da questo punto di vista. Il mercato di gennaio della Juve anticipa il mercato estivo, ma perché si dovevano subito fare certe operazioni. Qualcuno in estate dovrà partire, ma non credo ad una partenza dei big proprio per la risposta data dalla società”.

Punto interrogativo invece per quanto riguarda Dybala: “Si dovrà giungere ad una soluzione, ma non credo ad un suo addio a zero, sarebbe incongruente costruire una Juve che vuole vincere e lasciar partire Dybala. Alcuni dettagli dovranno essere chiariti. Mi risulta che Marotta una telefonata gliel’ha fatta. Lo conosce bene, ma non credo l’Inter abbia le possibilità economiche per accollarsi un’operazione di questo tipo. A me risulta che per Dybala la priorità è la Juve e per la Juve lui è una priorità, però ora non c’è più tempo. Perderlo a zero sarebbe una follia”.

Juventus, colpo top a centrocampo a giugno

Leonetti ha sottolineato come con i nuovi arrivi non potranno più esserci alibi per Allegri: “Può pensare a mutazioni tattiche con questi interventi fatti sul mercato. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria possono portare Allegri a cambiare qualcosa. Penso al 4-2-3-1 che lui già provò in passato alla Juve, ora non ci sono più alibi. Dovrà portare risultati: l’obiettivo è fare una Champions di livello, arrivare almeno quarta e puntare alla Coppa Italia“.

A centrocampo, però, a giugno potrebbe arrivare un altro grande nome: “Pogba non si esclude mai per ovvi motivi. Penso sia un giocatore a sé stante, del suo ritorno alla Juve se ne parla da quando è tornato al Manchester United. La suggestione Pogba resterà per parecchi mesi. Attenzione a Gravenberch, perché la Juve ne ha già parlato con Raiola a inizio dicembre. L’obiettivo è un centrocampista top e credo sia necessario. Kessie potrebbe starci per caratteristiche, ma dalle informazioni che ho io, è più facile che possa essere vincolato ad altri mercati perché non vuole meno di 8 milioni di euro di stipendio l’anno e quindi non credo possa arrivare alla Juve. Attenzione ai ritorni poi di Fagioli e Ranocchia“. Infine su Morata: “Non penso verrà riscattato, ma nel calcio non ci sono regole prestabilite. Se non verrà riscattato, la Juve dovrà prendere un vice Vlahovic”.