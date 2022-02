La Juventus ha chiuso un gennaio scoppiettante, ma già pensa a giugno: ci sono almeno tre nomi italiani in Serie A

La Juventus è stata senza dubbio la regina incontrastata del calciomercato in Serie A ma anche in Europa. Sono circa 95 i milioni spesi dai bianconeri per Vlahovic, Zakaria e Gatti, il che li rendono ‘solo’ secondi in Europa per investimenti in questo gennaio alle spalle del Newcastle, di pochi milioni. Logico però che il peso dei rinforzi sia comunque ben diverso. Ora Agnelli, Cherubini e Arrivabene dovranno chiaramente concentrarsi su sui rinnovi.

Ce ne sono cinque da trattare in scadenza 2022: Perin, Bernardeschi, Cuadrado, De Sciglio e ovviamente Dybala. Il contratto dell’argentino è quello che preoccupa di più, la Joya è ormai la vera ‘mina vagante’ di questa Juventus. Tante le variabili che possono condizionare il suo futuro e al momento si tratta di una partita ‘da tripla’. Il che vuol dire sostanzialmente che può finire in qualsiasi modo. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che fino ad ora è sempre stata bianconera, gli infortuni, i risultati di squadra, i rapporti col club, l’offerta (che sarà di sicuro al ribasso) e chiaramente le offerte. Tipo quella che potrebbe arrivare dal City o da altri top club. E allora la Juventus già guarda agli eventuali eredi.

Calciomercato Juventus, Allegri sceglie l’erede di Dybala: Zaniolo e Raspadori

La Juventus, appena chiuso un mercato faraonico con l’unico obiettivo di confermarsi in Champions League e cominciare un ciclo giovane e vincente, ha già la mente a giugno. E al calciomercato italiano, ovvero della Serie A ma soprattutto a tinte azzurre. Sì perché al vaglio c’è l’eventualità abbastanza concreta di sostituire Paulo Dybala. E, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, i nomi sono sostanzialmente due. Il primo è quello di Nicolò Zaniolo, che piace da tempo sia ai bianconeri che ad Allegri. La pista però è complicata, ha un contratto con la Roma fino al 2024 e per i giallorossi come per Mourinho è un uomo importantissimo in chiave futura. I contatti però ci sono stati e con l’agente di Zaniolo risalgono a dicembre.

Il giocatore piace così come piace Giacomo Raspadori, che per ruolo e caratteristiche sarebbe sicuramente ancora più adatto per raccogliere l’eredità di Dybala. Allegri non a caso ha tracciato il suo identikit, ci vorranno almeno 35 milioni ma con un ingaggio non altissimo e col Sassuolo i rapporti sono ottimi. Ma c’è la concorrenza dell’Inter, che sta parlando con i neroverdi da tempo per Scamacca e lo stesso Raspadori. ‘Jack’ è da settimane nei radar nerazzurri e si è parlato anche del Napoli. C’è anche da dire però che Marotta sogna proprio quel Dybala che Agnelli potrebbe seriamente sostituire. Una serie di incastri. Infine alla Juventus non dispiace neanche Andrea Cambiaso, esterno del Genoa che stuzzica i bianconeri. Ha messo in mostra ottime qualità, continueranno a tenerlo d’occhio.