L’agente e intermediario Beppe Accardi è intervenuto in esclusiva a CMIT TV direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano

A CMIT TV, direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano, è intervenuto l’agente e intermediario Beppe Accardi.

Da Fiordilino, centrocampista del Venezia suo assistito, a Dybala, ecco le sue parole al microfono dell’inviato di Calciomercato.it:

FIORDILINO – “Luca ha una grandissima qualità, è un giocatore con un carattere una leadership. Io gli dico sempre che se avesse avuto cinque centimetri in più sarebbe arrivato in Serie A. Questa squadra lo ha accolto benissimo, gli ha dato tanto. Sono contento perché l’ho visto con la giusta rabbia, speriamo che il suo processo di crescita vada sempre avanti”.

DYBALA – “Secondo me il non rinnovo a questo punto credo che sia un’ipotesi non tanto sballata, ormai siamo alla fine del mercato di gennaio. Il fatto che ancora non abbiano chiuso fa pensare molto”.

COLPI DI MERCATO – “Zakaria secondo me farà veramente bene, vedremo bellissime cose di lui. Chi fuori dalla Champions? Bella domanda, bisognerà capire chi dei nuovi inciderà di più”.

TRATTATIVA SFUMATA – “Sinceramente ho seguito poco le trattative nascoste, hanno sorpreso invece quelle trattative che si sono concluse nel migliore dei modo, una su tutti quella di Vlahovic”.