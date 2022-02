Non solo Dybala | In casa Juventus quattro addii a zero

La situazione di Dybala è certamente la più spinosa, ma non l’unica: quattro giocatori potrebbero salutare la Juventus a zero a fine stagione

Madama è stata la regina del mercato invernale, senza alcuna discussione: non solo ha aggiunto pezzi pregiati come Vlahovic e Zakaria, ma è anche riuscita a cedere gli esuberi ad ottime cifre.

Mentre nella giornata di oggi si è presentato il nuovo centravanti, la Juventus guarda al futuro e valuta tutte quelle situazioni lasciate in bilico. Come detto dalla dirigenza bianconera a più riprese, febbraio è il mese indicato per affrontare il tema rinnovi: al primo posto, ovviamente, c’è Paulo Dybala. Su queste pagine vi abbiamo anticipato quali sono tempistiche e scenari della trattativa, ma la ‘Joya’ non è l’unico giocatore a poter lasciare Torino a parametro zero al termine della stagione. Altri quattro elementi rischiano di finire sul mercato degli svincolati questa estate.

Calciomercato Juventus, non solo Dybala | Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio in bilico

La priorità in casa Juventus verrà riservata a Paulo Dybala, numero ’10’ e potenziale partner ideale di Dusan Vlahovic, ma poi la dirigenza cercherà di ragionare sui rinnovi degli altri quattro elementi. Nella lista dei potenziali svincolati, infatti, figurano giocatori come Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Tutti e quattro hanno un fattore in comune: possono fare comodo a molti club, italiani ed esteri.

L’occasione più ghiotta potrebbe essere rappresentata da Bernardeschi: il classe ’94 è ancora nel pieno delle forze ed è un profilo di estrema duttilità tattica. Il suo nome in passato è stato accostato a diversi club, compreso il Milan di Paolo Maldini: la dirigenza rossonera potrebbe consegnare a Pioli un jolly tattico a parametro zero. L’altro nome che scalda il mercato, poi, è quello di Cuadrado: come rivelatoci in diretta da Fabrizio Biasin, il colombiano piace da sempre a Marotta, che potrebbe fare un tentativo.

Non sono da sottovalutare, infine, due profili come quelli di De Sciglio e Perin. Il terzino è un pupillo di Allegri, che spinge per il suo rinnovo, ma in caso di mancato accordo potrebbe diventare una bella occasione per molte squadre: in Francia l’ex Milan ha ancora diversi estimatori. Per quanto riguarda il portiere, in Serie A non ci sono molti club che possono vantare dei guantoni al livello di Perin: potersi prendere un portiere affidabile a costo zero, quindi, diventerebbe un’occasione da non lasciarsi assolutamente perdere.