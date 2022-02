Juventus, Vlahovic si presenta: segui la prima conferenza in diretta

Questa mattina Dusan Vlahovic si presenta ai tifosi della Juventus: segui la sua prima conferenza stampa in bianconero su Calcimercato.it

Oggi Dusan Vlahovic si presenta come nuovo attaccante della Juventus, dopo aver lasciato la Fiorentina in questa finestra di mercato. Su Calciomercato.it vi aggiorneremo in diretta sulle prime parole dell’attaccante serbo, pronto ad iniziare una nuova fondamentale tappa della sua carriera. Qui sotto le dichiarazioni di Vlahovic.

FIORENTINA – “Prima di iniziare voglio ringraziare la Fiorentina e tutte le persone che mi hanno aiutato. Voglio ringraziare Commisso, Pantaleo Corvino, Daniele Pradé e tutto lo staff che mi ha sempre supportato. Inoltre voglio ringraziare mister Italiano e Cesare Prandelli, che hanno creduto in me e anche la città di Firenze che mi ha accolto quando ero un ragazzo. Ho dato il massimo e ho cercato di fare il professionista serio fino all’ultimo istante”

PRIME SENSAZIONI – “Sono emozionato e orgoglioso che ho firmato con la Juventus questa società gloriosa. Sono pronto a tutto per arrivare a grandi risultati. Inoltre voglio ringraziare il presidente della Juve che mi ha portato qui. Sono arrivato in una delle società più gloriose al mondo, sono felicissimo. Devo comportarmi nel miglior modo possibile in campo e fuori. Conta la squadra e il gruppo, un giocatore da solo non fa la differenza”.

JUVENTUS – “La mia scelta è stata facile, anche perché so che è nel DNA della Juventus non mollare mai e andare fino alla fine, questo penso che faccia parte anche del mio carattere”

Dusan Vlahovic ha risposto anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “La numero 7 di Ronaldo? Non rappresenta niente per me, tutti i numeri qui alla Juventus sono importantissimi. L’ho scelta perché era la più vicina al 9 (ride, ndr). Prima alla Juve? Sono qua adesso e sono felice”.

CHIESA – “Ho sentito Federico, abbiamo un bellissimo rapporto. Mi dispiace per l’infortunio ma lo aspetteremo: non vedo l’ora di scendere in campo con tutti i miei compagni”

ESORDIO IN CHAMPIONS – “Mi sento al livello di Haaland e Mbappe? Sto cercando di lavorare duro, seguo il mio percorso per dare sempre il massimo. Darò tutto per arrivare lontano”

INSERIMENTO – “Cercherò di inserirmi il più in fretta possibile nel gruppo e negli schemi di Allegri. Pensiamo di partita in partita, ma qua c’è un solo obiettivo che è quello di vincere. Sono pronto a fare tutto quello che mi chiederà il mister a livello tattico. Cercherò di entrare il più velocemente possibile negli schemi, devo pensare solo a giocare: sono a disposizione”

DYBALA – “Questa squadra ha tanti leader, contano soltanto le vittorie della Juve. Coppia con Dybala? Si tratta di un grandissimo giocatore, deciderà il mister chi scenderò in campo. Giocherò con grandi campioni in attacco”

ALLEGRI – “Ho parlato col mister, ho fatto solo un allenamento. Mi ha accolto benissimo, non vedo l’ora di scendere in campo. Sono veramente contento”.

CASA DI RONALDO – “Se prenderò la casa di Ronaldo? Queste cose non mi interessano, devo essere umile e pensare solo al campo. Il mio obiettivo è solo quello alla Juve: dare il massimo per la squadra e i compagni”

