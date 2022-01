CMIT TV | Doppietta Inter in casa Juve, Biasin: "Non è campata per aria"

Nel corso dello Speciale Mercato sulla CMIT TV, Biasin ha confermato l’interessamento dell’Inter per un bianconero: non c’è solo Dybala

Fabrizio Biasin è intervenuto nel nostro Speciale Mercato, parlando delle strategie di mercato dell’Inter e dei temi più caldi del momento. Oltre a dare le ultime sul futuro di Sensi e Handanovic e commentare l’interesse per Paulo Dybala, ancora alle prese con la questione rinnovo con la Juventus, il noto giornalista ha rivelato un altro possibile obiettivo di Marotta. I nerazzurri non guardano solamente alla ‘Joya’ in casa Juventus: attenzione al doppio possibile ‘scippo’ dell’ad del club meneghino.

CMIT TV | Biasin: “Cuadrado-Inter non è campata per aria, piace a Marotta”

Commentando le strategie di mercato dei nerazzurri ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha parlato anche di una voce di mercato che sta prendendo piede nelle ultime ore: il possibile approdo di Juan Cuadrado a Milano. Come Dybala, anche il colombiano è in scadenza di contratto e senza un rinnovo potrebbe lasciare a parametro zero la Juventus. “Cuadrado-Inter? Mi sembra una cosa non campata per aria, intanto perché la dice Luca Momblano e mi fido di lui. Secondo perché Cuadrado è un giocatore che può piacere tanto a uno come Marotta. Comunque il ruolo mi sembra stra-coperto: Darmian e Dumfries mi sembrano più che sufficienti”.

L’amministratore delegato dell’Inter è un maestro del colpo a zero, e lo ha dimostrato nella sua lunga carriera societaria, ma un doppio colpo di questo calibro avrebbe del clamoroso. Non solo perché riuscirebbe a prendere due giocatori a zero dalla Juventus, sua ex squadra, ma per la caratura dei giocatori coinvolti. Insomma, si potrebbe aprire una nuova telenovela di mercato sull’asse Milano-Torino.