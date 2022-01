Juventus, addio last minute e squadra a sorpresa | “Via per pochi spicci”

Il futuro di un calciatore in uscita dalla Juventus deve ancora decidersi in queste ultime ore di calciomercato. Ecco le ultime novità a riguardo

La Juventus è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute in questa sessione di calciomercato. I bianconeri, con gli arrivi di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, hanno messo a disposizione di Massimiliano Allegri due profili di livello.

Colpi roboanti in entrata che, però, devono essere accompagnati anche da qualche uscita importante per rinvigorire le casse societarie. Di Rodrigo Bentancur vi abbiamo già detto nelle ultime ore, ma non è l’unico profilo che dovrebbe lasciare Torino. Da settimane, anzi mesi, vi parliamo dell’addio di Aaron Ramsey. Il calciatore gallese, arrivato a parametro zero dopo la lunga esperienza all’Arsenal e con un ingaggio da capogiro, tra un infortunio e l’altro, è finito ai margini della Vecchia Signora. E ora la separazione è inevitabile. Negli scorsi giorni, si è parlato a più riprese del Wolverhampton, ma ora spunta una destinazione a sorpresa per il ragazzo.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: le ultime novità

Sono – probabilmente – le ore dell’addio di Ramsey alla Juventus. Il Glasgow Rangers ora è sul calciatore: i torinesi potrebbero piazzarlo nel club scozzese e proprio in questi minuti, secondo quanto riportato da ‘Goal.com’, è arrivato l’accordo con il calciatore. Sul gallese c’era anche l’ipotesi Burnley. Secondo quanto ci risulta, in realtà, la Juventus ha dato l’ok al prestito con diritto di riscatto per il Rangers. Ora si aspetta la decisione del gallese che ha anche altre offerte.

Il giornalista Tony Damascelli, ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha specificato: “La Juventus ha ceduto anche Ramsey per pochi spiccioli, dando un segnale così a tutti gli altri”. Insomma, queste sembrano essere le ore più calde per il gallese e l’addio alla Juventus sembra comunque in arrivo.