La Juventus ci ha preso gusto: deciso il prossimo grande colpo

Ora Vlahovic, in estate un grande colpo a centrocampo: la Juventus già pianifica il futuro, tris di nomi per la mediana

E’ Dusan Vlahovic il grande colpo della sessione invernale di calciomercato. La Juventus ha anticipato tutti piazzando il colpo da 70 milioni e regalando ad Allegri il bomber serbo. Un acquisto che rilancia le ambizioni Champions dei bianconeri, anche perché sarà accompagnato anche da Zakaria.

Un uno-due in entrata che cambia i connotati della squadra bianconera anche per le uscite di Bentancur e Kulusevski. In estate altre novità sono previste: Morata difficilmente verrà riscattato, mentre è ancora avvolto dal mistero il futuro di Paulo Dybala. Per quanto riguarda l’entrata, la strategia di Cherubini prevede un grande colpo a centrocampo. Allegri vuole immettere ulteriore qualità nel reparto nevralgico e l’investimento sarà fatto proprio in questa zona di campo. Tre i nomi attenzionati dalla società piemontese: Frenkie de Jong, Paul Pogba e Jorginho. Non obiettivi nuovi, ma che da qui ai prossimi mesi potrebbero diventare prioritari.

Calciomercato Juventus, tris di nomi per il centrocampo

Il centrocampista olandese non è tra i favoriti di Xavi che non si opporrebbe alla sua cessione. Il Barcellona del resto ha bisogno anche di fare cassa per finanziare il mercato e qualche approccio con l’entourage del calciatore già c’è stato: gli agenti dell’ex Ajax sono gli stessi di Zakaria e durante la trattativa per lo svizzero c’è stata più di una chiacchierata per il 24enne.

Un affare che potrebbe essere legato all’interesse del Barcellona per de Ligt che in estate potrebbe lasciare Torino. Stesso discorso anche per Jorginho che non ha mai nascosto il desiderio di far ritorno in Italia. Anche in questo caso il centrale olandese potrebbe rappresentare il nome dal quale far partire la trattativa.

Infine, Paul Pogba: il centrocampista francese è in scadenza con il Manchester United e il rinnovo non è ancora arrivato (e non sorprenderebbe se non arrivasse). La Juventus c’è su di lui, ma ci sono anche Psg, Real Madrid e Barcellona. Tutte attratte dalla possibilità di un super colpo a parametro zero. La Juventus c’è e sfoglia la margherita per il grande acquisto estivo.