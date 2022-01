Juventus, ora è UFFICIALE: Vlahovic è un nuovo calciatore bianconero

La Juventus ha il suo nuovo bomber, dopo giorni di intense trattative: Dusan Vlahovic è un nuovo calciatore bianconero. Depositato il contratto

La Juventus è stata grande protagonista – insieme all’Inter – in questa sessione di calciomercato, in particolare negli ultimi giorni. Fin da quest’estate, i bianconeri erano pronti a un grande acquisto in attacco.

Questione di gerarchie e di addio di Cristiano Ronaldo, questo è chiaro. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata dal quartetto Alvaro Morata, Paulo Dybala, Moise Kean e Kaio Jorge, c’era necessità di un grande colpo che potesse portare in serbo un buon bottino di gol. E chi meglio di Dusan Vlahovic? Il bomber è cresciuto in Serie A, con la maglia della Fiorentina, a suon di reti, rigori, prestazioni da urlo. I numeri sono tutti dalla sua parte, anche la carta d’identità, per un attaccante che ormai non era più un segreto per nessuno. E che tutte le big seguivano fin da quest’estate. Il prezzo, nonostante il rinnovo rifiutato e un contratto in scadenza a giugno 2023, era comunque altissimo, ma la Juventus aveva la chiara volontà di portare a termine il colpo. E così è stato.

Calciomercato Juventus, ufficiale l’arrivo di Vlahovic in bianconero

Giorni intensissimi, dicevamo. La trattativa che improvvisamente si surriscalda, le proteste e le reazioni del tifo viola, poi l’accordo totale per 67 milioni più 8 di bonus, come vi abbiamo raccontato, passaggio dopo passaggio. Ora le visite mediche e la firma sul contratto. Praticamente mancava solo l’ultimo passaggio, quello dell’ufficialità per l’approdo del bomber alla Juventus. E adesso, quindi, come si può vedere dal sito della Lega, l’ultimo tassello è stato piazzato con il deposito del contratto. Quindi possiamo dirlo: Vlahovic è un nuovo calciatore bianconero.

Di seguito anche il comunicato ufficiale da parte della Juventus: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dušan Vlahović a fronte di un corrispettivo di € 70,0 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 11,6 milioni. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 10,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026”.