CMIT TV | Calciomercato, l’annuncio in diretta: “È già dell’Inter”

Nel corso dello speciale mercato alla CMIT TV è intervenuto Fabio Bergomi che si è soffermato sulle vicende di casa Inter, soprattutto in ottica futura

Serata ricca di ospiti sul canale Twitch di Calciomercato.it in occasione dello speciale mercato, con tutte le ultime notizie della giornata. La regina di questa sessione invernale è stata senza dubbio la Juventus in Serie A, con il grande colpo Vlahovic e le cessioni importanti di Bentancur e Kulusevski, senza dimenticare l’affare in mediana Denis Zakaria. I bianconeri quindi proveranno a scalare la classifica, mentre chi lotterà per mantenere il primato fino alla fine è l’Inter di Inzaghi, il quale ha anche ricevuto un paio di regali da parte della società.

I nerazzurri per il presente hanno infatti incorporato in un organico già molto competitivo anche Felipe Caicedo, punta di scorta per il tecnico ex Lazio, e Robin Gosens esterno sinistro per presente e futuro. Marotta e soci lavorano però anche in ottica prossima stagione, con un paio di obiettivi già da tempo fissi nel mirino della dirigenza.

Calciomercato Inter, Bergomi: “Scamacca è già un giocatore nerazzurro”

Le alte sfere dell‘Inter lavorano su Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, talenti del Sassuolo, accostati anche alla Juventus, che si sono messi in mostra in questa stagione. L’attaccante sembra aver raggiunto la sua definitiva consacrazione a suon di reti, mentre il centrocampista ha mostrato una maturità già importante con ampi margini di miglioramento. Proprio a proposito del mercato dell’Inter per il futuro ha parlato Fabio Bergomi nel corso dello speciale mercato della CMIT TV su Twitch: “Occhio Kessie-Inter ma siamo all’annusarsi. Questo mi hanno detto. C’è l’idea nell’Inter di prendere un centrocampista di quel tipo, chiaramente a zero. Scamacca è già un giocatore dell’Inter, Frattesi ci sta lavorando”.

Occhi quindi sui due calciatori del Sassuolo: i due grandi obiettivi del club meneghino per la prossima annata.