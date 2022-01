CM.IT | Calciomercato Juventus, Zakaria sta arrivando: visite mediche fissate

Nuovo colpo per la Juventus in questo mercato invernale dopo l’arrivo di Vlahovic in attacco: Zakaria secondo rinforzo per Allegri

La Juventus non si ferma sul mercato in questa sessione di gennaio e dopo il colpaccio Vlahovic si assicura anche le prestazioni di Denis Zakaria per il centrocampo di Allegri.

Chiusa la trattativa con il Borussia Moenchengladbach: la ‘Vecchia Signora’ ingaggerà a titolo definitivo il nazionale svizzero per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Per Zakaria pronto un contratto fino al 2026 a circa 3 milioni a stagione. Sbloccata la trattativa per le cessioni di Bentancur e Kulusevski al Tottenham (lo svedese in queste ore è in partenza direzione Londra), la dirigenza della Continassa ha così potuto affondare il colpo e chiudere per l’arrivo sotto la Mole dell’ex giocatore dello Young Boys.

Juventus, Zakaria alla corte di Allegri: domani le visite mediche prima della firma

L’elvetico classe ’96, che era in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il club di Bundesliga, sbarcherà già stasera a Torino e domattina sono fissate le visite mediche al J-Medical, come raccolto da Calciomercato.it. Terminato l’iter medico, Zakaria nel pomeriggio di lunedì raggiungerà la sede bianconera per la firma sul contratto prima dell’ufficialità del trasferimento alla corte di Allegri. Oltre allo svizzero, inoltre, la Juventus continua a trattare con il Cagliari anche per Nandez: nell’affare può rientrare Kaio Jorge che ha poco spazio al momento nello scacchiere del tecnico livornese.