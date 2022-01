CM.IT | Ndombele torna in Francia, ma non al PSG: ecco com’è andata

Si sblocca il futuro di Tanguy Ndombele, ma non in direzione PSG. Tutte le ultime novità sul centrocampista, anche in ottica Roma

Si torna sempre dove si è stati bene, dice qualcuno, sicuramente un saggio. E così è anche per Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese del Tottenham, arrivato a Londra dall’Olympique Lione nel 2019 per 60 milioni di euro, è pronto a tornare ‘a casa’.

Finito ai margini del progetto di Antonio Conte, il classe 1996 tornerà in Francia con la formula del prestito: l’accordo c’è e arriva dopo diverse settimane di accostamenti, anche ai maggiori club italiani. Se n’è parlato per la Juventus e soprattutto per la Roma, ma l’ombra del Paris Saint-Germain è stata veramente forte sul mediano che avrebbe arricchito, e forse dato copertura, alle stelle offensive della capolista della Ligue 1. Ma così non sarà.

#Ndombele voleva andare al #Psg. Ma le mancate cessioni dei transalpini hanno permesso al #Lione di inserirsi e di chiudere l’accordo in tempi rapidi @calciomercatoit #calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 30, 2022

Calciomercato, sfuma la pista PSG per Ndombele

Ndombele è pronto a vivere una nuova avventura in Francia, dunque, ma non agli ordini di Mauricio Pochettino. Vi abbiamo raccontato passo dopo passo l’intreccio con Amadou Diawara, ora la nuova accelerata ma con il Lione. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, il Paris Saint-Germain ha chiuso ogni tipo di porta perché non è riuscita a sbloccare le cessioni e di conseguenza gli slot disponibili per un nuovo acquisto. Ndombele, in ogni caso, aveva bisogno di aumentare il suo minutaggio e di essere ceduto (in prestito). I Parisien erano ovviamente i primi della lista, ma non è stato possibile mettere nero su bianco la trattativa. Un ritorno in francese, però, è gradito al centrocampista, e quindi il matrimonio s’ha da fare. E ci sarà.