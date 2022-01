Juventus scatenata, Allegri può esultare: anticipati Bayern e Ronaldo

Calciomercato Juventus: bianconeri scatenati nel rush finale della sessione di gennaio, nuovo colpo dopo Vlahovic

Non è finita a Dusan Vlahovic. Si è infiammato sul rush finale del mercato la sessione invernale per la Juventus che venerdì ha ufficializzato l’arrivo alla corte di Massimiliano Allegri del bomber serbo.

L’allenatore toscano ha chiesto anche un puntello di spessore in mediana e tutte le strade in questo senso portano a Denis Zakaria, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach. La Juve segue da mesi il duttile nazionale svizzero e ha anticipato i tempi per portarlo subito a Torino per rinforzare la mediana del tecnico toscano.

Calciomercato Juventus, Zakaria in arrivo: Bayern Monaco e Manchester United ko

La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ ha un accordo di massima con l’entourage del centrocampista classe ’96 e sta limando l’intesa con il Borussia che chiede un assegno intorno ai 7 milioni di euro per liberare subito il giocatore. La Juve ha accelerato la trattativa per sottrarre Zakaria anche alla corte di Bayern Monaco e Manchester United dell’ex Cristiano Ronaldo, pronte a farsi sotto a giugno mettendo sul piatto un ricco contratto per l’elvetico.

Il sodalizio bianconero ha offerto un quinquennale intorno ai 3 milioni di euro al centrocampista, trovando subito il via libera dello svizzero per lo sbarco a Torino. Adesso la Juventus aspetta di piazzare Bentancur e Kulusevski al Tottenham – con la doppia trattativa in stato avanzato con l’ex CFO Paratici come raccontatovi da Calciomercato.it – prima di chiudere l’ingaggio per l’ex Young Boys. Juventus scatenata nell’ultima parte del mercato: sprint Zakaria dopo Vlahovic.