Primo giorno da calciatore della Juventus per Dusan Vlahovic, che rilascia le prime dichiarazioni: “Lotteremo fino alla fine”

Una giornata indimenticabile quella di oggi per Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha lasciato Firenze per recarsi a Torino, dove ha iniziato la sua nuova avventura alla Juventus. Un colpo importante per i bianconeri che risolvono il problema attaccante per la rosa di Massimiliano Allegri.

Questa mattina il classe 2000 è arrivato al J Medical per svolgere le visite mediche e apporre la firma al contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026. Così dopo tutte le procedure di rito, il bomber serbo ha finalmente rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore della Juventus. Parole che mostrano determinazione e tanta voglia di fare bene.

Juventus, Vlahovic carico: “Lotteremo fino alla fine, vogliamo sempre di più”

Compleanno e passaggio alla Juventus, cosa volere di più quest’oggi per Dusan Vlahovic. Il bomber che con la maglia della Fiorentina in questa prima parte di stagione ha messo a segno 20 gol su 24 partite giocate, oggi ha vissuto la sua prima giornata in bianconero.

Ai microfoni di ‘JTV’ Vlahovic ha rilasciato le sue prime parole da giocatore della Juventus affermando: “Sono molto contento e orgoglioso di fare parte di questa società e darò tutto per raggiungere i nostri traguardi. La Juventus rappresenta la famiglia, l’orgoglio e la tradizione. Vorrei dire qualcosa di immortale, la Juventus è sempre lì, fino all’ultimo, non molla mai. Mi è venuto in mente questo”. Poi continua: “Sono a completa disposizione del mister e dei miei compagni. Gli obiettivi della squadra vanno messi al primo posto. Vogliamo sempre di più, vogliamo essere i migliori e dobbiamo riuscirci in futuro”. Per concludere sul suo giorno speciale, ovvero del suo compleanno, afferma: “Oggi è una giornata meravigliosa, uno dei compleanni più felici che ho vissuto. Voglio rendere orgogliosa la società. Lotteremo fino alla fine e non molleremo mai”. Dunque giornata speciale per Vlahovic la prima in bianconero, che spera di continuare a far gioire i tifosi bianconeri a suon di gol.