Calciomercato Juventus, Paratici si fa sotto | Pronta l’offerta

Calciomercato Juventus, dopo il colpo Vlahovic i bianconeri pensano alle cessioni: in arrivo l’offerta di Paratici e del Tottenham

Il blitz della Juventus ha avuto successo. I bianconeri hanno messo a segno il colpaccio del mercato di gennaio portando a casa Dusan Vlahovic. L’innesto del capocannoniere del campionato è un investimento per il futuro, ma da subito può cambiare gli equilibri della corsa Champions.

Il club piemontese ha lanciato un segnale forte, ma saranno ultimi giorni di mercato ancora di lavoro intenso per Cherubini e la sua squadra. Juventus che ora ragiona sulle uscite, oltre se su qualche innesto dell’ultimo minuto. Situazione che per l’attacco rimane fluida. L’approdo di Vlahovic non dovrebbe comunque portare all’addio di Morata, con la pista Barcellona che si sta raffreddando, come raccontato da Calciomercato.it. A centrocampo, resta in piedi il rebus Bentancur che blocca per ora possibili acquisti come quello di Nandez. Il discorso cessioni si intensifica sul centrocampo, ma non riguarda soltanto la mediana. Nelle ultime ore di mercato potrebbe esserci un addio in direzione del Tottenham dei grandi ex Paratici e Conte: la trattativa entra nel vivo.

Calciomercato Juventus, Kulusevski al Tottenham: si tratta, ecco le cifre

La pista ‘Spurs’ è molto calda per Dejan Kulusevski, che finora in un anno e mezzo in bianconero non ha entusiasmato. Rendimento a singhiozzo nella Juve di Pirlo, ancor di più con Allegri, che non si straccerebbe certo le vesti per l’addio dello svedese. Operazione che può essere fattibile a titolo definitivo oppure con un prestito oneroso e successivo riscatto, ballano le cifre. La richiesta della Juventus, come noto, è di circa 35 milioni di euro, per adesso la proposta di Paratici si fermerebbe intorno ai 30 milioni. Un punto di incontro comunque può essere trovato e nelle prossime ore, con la mediazione dell’agente del giocatore, Alessandro Lucci, i dialoghi proseguiranno per trovare la quadra.