Dopo l’arrivo di Vlahovic alla Juventus, la partenza di Morata non è affatto scontata, dalla Spagna filtra pessimismo sull’approdo al Barcellona

Continua a complicarsi la cessione di Alvaro Morata. Il suo agente, Juanma Lopez, ha proseguito i contatti con Barcellona e Atletico anche oggi, ma non ci sono stati sostanziali passi avanti.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, si respira grande pessimismo tra le parti in merito a una situazione complicatissima da risolvere per la formula dell’affare e i club coinvolti. I colchoneros, infatti, non hanno intenzione di fare sconti sui 35 milioni del diritto di riscatto, e preferirebbero non rinforzare con la punta un avversario diretto nella corsa alla qualificazione Champions. La Vecchia Signora, da parte sua, attende gli eventi con grande tranquillità. Allegri sarebbe felicissimo di avere Morata a disposizione insieme a Vlahovic e ogni giorno che passa rende questo scenario più probabile.

Calciomercato Juventus, pessimismo Barça su Morata

Il serbo, da parte sua, ha dato un indizio importante, scegliendo il numero 7 lasciato libero da Ronaldo. Il 9, a quanto pare, difficilmente si sarebbe liberato, dunque meglio puntare subito su un numero “pesante” piuttosto che scegliere il 28 in attesa degli eventi. L’ex Chelsea e Real Madrid, affascinato dall’ipotesi di trasferirsi in Catalogna, aveva facilmente trovato un’intesa con i blaugrana. Ancora alla ricerca di un attaccante centrale, il Barcellona ha ripreso in mano il dossier Aubameyang, che aveva abbandonato nel momento in cui sembrava riaprirsi in maniera concreta la pista Morata.

In queste ultime ore, ci sono stati sondaggi dalla Premier League, dal Tottenham in particolare, ma i tempi sono molto stretti e non sarà facile arrivare ad una fumata bianca entro il 31 gennaio. Già allenato da Antonio Conte, nella stagione 2017/18 Alvaro Morata ha collezionato quindici gol e sei assist in quarantotto presenze complessive con la maglia del Chelsea.