Calciomercato Juve e Inter, rush finale infuocato: scelto l’ultimo colpo

Juventus, Inter e non solo, si prospetta un finale di calciomercato a dir poco infuocato: scelto l’ultimo colpo per la finestra di gennaio

In pochissimi, forse nessuno, si sarebbero aspettati i botti a cui abbiamo assistito in questo rovente calciomercato di gennaio. I riflettori, senza dubbio, se li è presi la Juventus, con l’acquisto dell’inverno targato Dusan Vlahovic. I bianconeri hanno deciso di cambare strategia, sferrando subito l’affondo decisivo per il bomber serbo. Un colpo dalla modica cifra di 70 milioni di euro più 10 di bonus.

Il classe 2000 non vede l’ora di scendere in campo con i nuovi compagni e la sua presenza può rilanciare nell’immediato le aspettative della ‘Vecchia Signora’ anche per quanto riguarda l’annata in corso. La grande rivale Inter, dal canto suo, non è stata di certo a guardare. I nerazzurri si sono assicurati le prestazioni di Robin Gosens, che ha detto addio all’Atalanta per trasferirsi alla corte di Inzaghi. Un affare di primo spessore, seppur meno altisonante rispetto a quello dei torinesi. Situazione (apparentemente) più calma in casa Milan. Il ‘Diavolo’, dopo aver preso Lazetic, potrebbe regalare a Pioli un difensore (vedi Thiaw o Saliba). Fino al 31, perciò, bisognerà prestare la massima attenzione, poiché possono giungere altre notizie inaspettate o insperate dalle big di Serie A.

Dalla Juventus all’Inter, deciso il colpo per il gran finale

A questo proposito vi abbiamo voluto sottoporre un sondaggio sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, chiedendovi quale colpo vi aspettate in poco più di 48 ore. Tra le opzioni erano presenti Zakaria alla Juventus, Thiaw al Milan, Frattesi all’Inter e ‘altro’. A stravincere la contesa è il centrocampista svizzero, con il 65% dei voti. Seguono Frattesi (19%), ‘altro’ (9%) e il centrale dello Schalke 04 (7%).

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 Poco più di 48 ore alla fine del #calciomercato. Quale colpo vi aspettate da qui al 31 Gennaio? 📲VOTA, RT e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 29, 2022

I tifosi, dunque, si sono espressi e hanno dichiarato di attendersi su tutti lo sbarco a Torino del mediano del Borussia Monchengladbach – in scadenza giugno 2022 – da qui a lunedì 31. D’altronde proprio questa sembra la pista più concreta al momento. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha presentato un’offerta ufficiale al club tedesco da 5 milioni di euro più 2 di bonus e filtra ottimismo, visto che al giocatore non dispiacerebbe affatto il trasferimento. Lavori in corso, il calciomercato non è ancora finito.