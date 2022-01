Calciomercato Juventus, Zakaria subito | C’è l’offerta: le ultime

Juventus, il centrocampo dopo l’attacco: assalto a Zakaria, mediano svizzero in scadenza a giugno col Borussia M’Gladbach

Dopo Vlahovic, la Juventus sta provando a rinforzare anche il centrocampo. In atto un tentativo concreto per Zakaria, in scadenza col Borussia M’Gladbach.

I bianconeri hanno formulato una proposta al club tedesco e ora sono in attesa di una risposta. Zakaria è sempre stato in cima alla lista di Cherubini e soci per quanto riguarda il centrocampo.

Il classe ’96 sarebbe prendibile a zero poiché in scadenza a giugno, ma il club presieduto da Andrea Agnelli vuole anticipare i tempi onde evitare che possa firmare con la concorrenza, specie quella rappresentata dal Bayern Monaco.