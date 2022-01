Calciomercato, ancora Conte: l’affare con la Juventus è doppio

Juventus, Conte tenta il doppio assalto: il tecnico vuole portare a Londra due giocatori bianconeri

Sembrava destinato ad una grande evoluzione: da punto fermo sotto la guida di Sarri a involuto in queste ultime due stagioni prima con Pirlo ed ora con Allegri. Rodrigo Bentancur non sta certamente mantenendo le promesse. Il centrocampista non è un punto fermo nella rosa della Juventus ed è certamente finito nell’elenco dei sacrificabili. In caso di buona offerta, la società non si opporrebbe ad una sua partenza e da questo punto di vista vi abbiamo raccontato come il giocatore uruguayano sia finito nel mirino dell’Aston Villa. Il club di Birmingham vuole regalare un rinforzo a Steven Gerrard e sta pensando proprio al classe 1997.

La Juventus intanto si guarda attorno sul mercato e riflette su un possibile nuovo innesto. I nomi più caldi in questo senso sono Zakaria e Nandez, ma tutto sarebbe più semplice in caso di un addio in mediana e l’indiziato maggiore appare proprio l’uruguayano. La richiesta di Bentancur però è alta: il giocatore vorrebbe uno stipendio tra i 3,5 e i 4 milioni per lasciare Torino. Non bisogna poi scordarsi che il Boca Juniors, club da cui i bianconeri acquistarono l’uruguagio, detiene ben il 35% della futura rivendita.

Juventus, Conte tenta il doppio colpo: Kulusevski più Bentancur

L’interesse nei confronti del nazionale charrua però non manca e oltre all’Aston Villa c’è un altro club inglese pronto a tentare l’assalto in queste ultime ore di mercato. Si tratta del Tottenham, che pare intenzionato a rivoluzionare la propria mediana. Il ragazzo è un profilo gradito ad Antonio Conte, che sta studiando con attenzione anche il nome di Dejan Kulusevski: altro bianconero che fa gola al tecnico salentino.

Da Londra sarebbe arrivata nel frattempo una nuova offerta per Bentancur. Una proposta che si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro compresi i bonus. Una cifra certamente importante che potrebbe far ingolosire la Juventus. Novità importanti dunque potrebbero emergere nelle prossime ore, sia per quanto riguarda un possibile arrivo in mediana, sia per le uscite, con Kulusevski e Bentancur che potrebbero entrambi prendere un biglietto di sola andata per Londra.