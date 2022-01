E’ sempre Inter-Milan | Super derby di mercato a giugno

Inter e Milan si sfideranno per lo scudetto al ritorno in campionato, il derby prende vita anche sul calciomercato: Marotta lancia la volata

I grandi club di Serie A al lavoro per gli ultimi giorni di mercato, ma con il mirino anche su quanto succederà in estate. Prime mosse per la prossima stagione già da preparare, con l’Inter che si annuncia ulteriormente protagonista.

Nerazzurri che con il doppio colpo Gosens-Caicedo hanno piazzato una decisa accelerazione e consolidato la rosa di Simone Inzaghi per la seconda parte di stagione. Soprattutto per quanto riguarda l’esterno tedesco, si tratta anche di un importante investimento per il futuro. Le mosse di Marotta del resto tendono a mantenere il primato raggiunto in Italia e ad aprire un ciclo lungo e florido. Ecco perché, come detto, il dirigente guarda già alle mosse da compiere a giugno e prova ad avvantaggiarsi in maniera decisa sulla concorrenza. Occhio però al Milan, che sarà il primo rivale sulla strada della lunga volata per lo scudetto con il derby del 5 febbraio e che si prepara a sfidare i ‘cugini’ anche su un obiettivo conclamato di mercato.

Calciomercato Inter, scatto in avanti per Scamacca ma il Milan non molla

Il nome caldo è quello di Gianluca Scamacca. Con la Juventus che si è di fatto auto-esclusa dalla corsa mettendo a segno il colpo Vlahovic, è innegabile che per i nerazzurri sembra essersi aperta una corsia preferenziale. Alla CMIT TV, abbiamo raccontato l’anticipazione di Fabio Bergomi secondo cui Scamacca sarebbe già stato opzionato dall’Inter per giugno. In precedenza, la redazione di Calciomercato.it aveva anticipato il possibile asse tra Sassuolo e Inter per Scamacca ma anche per Frattesi. Arrivano solo conferme, con l’attaccante che avrebbe rifiutato la proposta del Borussia Dortmund per restare in Italia. L’Inter, come spiega la ‘Gazzetta dello Sport’, sarebbe pronta a offrirgli un ingaggio da 2 milioni e mezzo di euro. Ma il Milan, seppure potenzialmente scoraggiato dalle richieste del Sassuolo che valuta l’attaccante intorno ai 40 milioni, non va ancora escluso dalla corsa e potrebbe provare a inserirsi nuovamente. Maldini e Massara valutano gli scenari e un nuovo intervento, il derby di mercato a giugno può infiammarsi ancora.