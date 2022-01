CM.IT | Calciomercato Sassuolo, accelerata per Luca Moro

Il Sassuolo punta ai giovani bomber del calcio italiano: accelerata per Luca Mora, attaccante di proprietà del Padova

Il Sassuolo continua il suo pressing sugli attaccanti italiani del futuro. Il club neroverde, che in squadra ha già Gianluca Scamacca a Giacomo Raspadori, due dei talenti più promettenti del nostro calcio, guarda al futuro.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è stata un’accelerata nella trattativa per Luca Moro, attaccante attualmente al Catania ma di proprietà del Padova. Classe 2001, in questa stagione ha già realizzato 19 gol in 18 partite con la maglia della formazione siciliana. Una trattativa non ancora chiusa ma per la quale si registra uno sprint importante: in caso di fumata bianca, Moro resterebbe fino al termine del campionato in Sicilia non potendo essere tesserato per un altro club dopo aver giocato in questa stagione già con Padova e Catania.

Sassuolo, da Moro a Lucca: le ultime

Moro ma non solo perché il Sassuolo – come raccontato dalla nostra redazione – non molla la presa su Lorenzo Lucca, bomber del Pisa, corteggiato anche dai grandi club di Serie A e stranieri. A rendere complicato l’assalto al 21enne ex Palermo è la valutazione data dalla società toscana: per Lucca servono 12 milioni di euro.