Lorenzo Lucca ha fin qui realizzato 6 gol nella sua prima stagione in Serie B. Il giovane bomber del Pisa piace a mezza Serie A e a club stranieri

Lorenzo Lucca resta un nome ‘caldo’ sul mercato. Ieri vi abbiamo parlato dell’affondo del Sassuolo per il giovane bomber di Moncalieri che il Pisa, secondo le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, valuta la bellezza di 12 milioni di euro.

Il Sassuolo pensa al classe 2000 di Moncalieri per il post Scamacca, il prescelto dell’Inter per l’eredità di Dzeko. Va detto che per Lucca restano in corsa anche altri club della Serie A, compresi Juventus e Milan – al momento solo le romane non si sono fatte avanti per il numero 9 nerazzurro – e importanti società straniere.

Tornando al Sassuolo, per l’attacco che verrà i neroverdi rimangono forti pure su Luca Moro, classe 2001 ora al Catania in Serie C (19 i gol realizzati) ma di proprietà del Padova.