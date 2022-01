Calciomercato, solo conferme per Scamacca | Il bomber vuole l’Inter

Calciomercato, l’Inter si conferma in pole position per Gianluca Scamacca: ulteriori conferme sulla preferenza del bomber

E’ il grande giorno di Dusan Vlahovic alla Juventus, ma in generale il calciomercato di gennaio si infiamma negli ultimi giorni per i movimenti sui grandi attaccanti. Non solo il serbo al centro dei rumours di mercato.

Un altro attaccante in Serie A il cui nome è caldissimo è certamente quello di Gianluca Scamacca. Il giovane attaccante del Sassuolo ha messo in mostra una crescita esponenziale e con 9 reti in campionato, la maggior parte delle quali messe a segno nelle ultime settimane, si sta imponendo come uno dei centravanti più in forma del torneo e con i margini di miglioramento più elevati. Con la Juventus che ha virato su Vlahovic, la squadra che appare in pole position per accaparrarsi l’attaccante della Nazionale appare l’Inter. Un ulteriore assist ai nerazzurri arriva dalle mosse del Sassuolo, che, come raccontato da Calciomercato.it, sta stingendo i tempi per Lorenzo Lucca. Ieri, intanto, all’assemblea di Lega, Carnevali ha glissato sull’interessamento dell’Inter per Frattesi e Scamacca, ma i contatti tra le società sono frequenti. L’asse Frattesi-Scamacca è nei piani dell’Inter da tempo, come anticipato dalla nostra redazione, e arrivano soltanto conferme in tal senso.

Calciomercato Inter, proposta dalla Bundesliga ma Scamacca dice no

Infatti, sarebbe arrivata una proposta per Scamacca dal Borussia Dortmund, come svelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Il club giallonero sarebbe stato disposto a versare subito 45 milioni di euro al Sassuolo, lasciando anche l’attaccante in Emilia fino al termine della stagione. Ma il giocatore avrebbe opposto il suo veto. Nella sua testa, ci sarebbe già, per l’appunto, l’Inter, che può già dunque pregustare il grande colpo in attacco in vista del mercato estivo. Marotta ha guadagnato una posizione di vantaggio per il futuro bomber della Nazionale e non intende sprecarla.