Si infiamma ulteriormente il mercato della Salernitana che in questi ultimi giorni sta provando a potenziare l’organico per tentare l’impresa salvezza. In arrivo rinforzi in difesa

Tra le società maggiormente attive in Serie A in questi giorni conclusivi di calciomercato c’è senz’altro la Salernitana, impegnata sul fronte rinforzi per provare ad agguantare l’impresa salvezza. Il club granata guidato dalla nuova proprietà e dal ds Walter Sabatini si avvicina sensibilmente ai primi colpi in difesa.

Come sottolineato da Calciomercato.it la Salernitana è infatti vicinissima alla conclusione dell’affare che porterà Radu Dragusin dalla Juventus, proprietaria del cartellino, alla corte di Colantuono. Il difensore classe 2002 ha vissuto sei mesi in prestito non troppo esaltanti alla Sampdoria ed ora si appresta a rientrare momentaneamente in bianconero per poi abbracciare la causa campana con la stessa formula. Un affare in dirittura d’arrivo che non esclude però l’arrivo al centro della difesa di Federico Fazio dalla Roma.