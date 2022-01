CM.IT | Fazio-Salernitana alle battute finali: ecco cosa manca

Walter Sabatini piazza il primo colpo da direttore sportivo della Salernitana: è in chiusura l’affare per i granata

Insediatosi da qualche giorno come direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini è vicino a chiudere la prima operazione di mercato con la società granata.

Il dirigente riparte, guarda caso, da Roma e dalla Roma: in arrivo per la formazione campana Federico Fazio, difensore argentino, fuori dai piani di Mourinho. Come raccolto da Calciomercato.it, c’è stata in queste ore un’accelerazione importante. Dopo la partita in programma questa sera tra la squadra di Mourinho e il Lecce, ci saranno nuovi contatti per l’ultimo sì del difensore argentino che, nei giorni scorsi, aveva avanzato qualche perplessità sul trasferimento in granata. La squadra di Colantuono è attualmente all’ultimo posto in classifica con due gare da recuperare.

Calciomercato Salernitana, Fazio si avvicina: le ultime

Federico Fazio rappresenterebbe un rinforzo di esperienza per la retroguardia di Colantuono che domenica, covid permettendo, è attesa dal derby contro il Napoli. Per il centrale, ex Siviglia e Tottenham, si era parlato anche di un possibile approdo al Milan con i rossoneri alla ricerca di un difensore dopo il lungo infortunio di Kjaer. Non sarà Fazio, salvo sorprese, visto lo sprint della Salernitana.