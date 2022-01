Con l’arrivo di Dusan Vlahovic si è arricchito il parco attaccanti della Juventus in questa stagione

Si sono concluse le visite mediche di Dusan Vlahovic presso il J|Medical. Il centravanti serbo è diventato il nuovo attaccante di riferimento della Juventus, alzando notevolmente l’asticella di un reparto che aveva un disperato bisogno di un calciatore dalle sue qualità.

Da questo acquisto Max Allegri si aspetta senz’altro grandi cose in termini realizzativi, considerata la scarsa vena mostrata durane la prima metà di stagione da Alvaro Morata e Moise Kean. Con l’arrivo del serbo, l’attacco bianconero potrebbe inevitabilmente infatti essere ridisegnato, non solo in chiave tattica ma anche con importanti ripercussioni sul mercato dei propri attaccanti. Nel caso dello spagnolo, ad esempio, da settimane è noto il pressing di Xavi che lo vorrebbe con sé al Barcellona. E a tal proposito pare che dalla Catalogna sia finalmente arrivata la scelta finale sul numero 9 della Juventus.

Calciomercato Barcellona, Aubameyang sorpassa Morata nelle preferenze

A causa delle difficoltà incontrate con l’Atletico Madrid – club che detiene il cartellino di Morata e che non vorrebbe rinforzare una diretta avversaria per la corsa ai primi quattro posti in Liga – il Barcellona avrebbe scelto definitivamente di abbandonare la pista che porta al centravanti spagnolo. Xavi dovrà dunque farsene una ragione, visto che proprio lui aveva insistito con il presidente Laporta per avere l’attaccante oggi in prestito alla Juventus.

Il nuovo grande obiettivo per l’attacco è diventato quindi Pierre-Emerick Aubameyang, calciatore ai margini dell’Arsenal ormai da mesi. Il Barcellona sta trattando con gli inglesi per averlo in prestito e, secondo il ‘Mundo Deportivo’, l’operazione sarebbe parecchio avanzata. Tutto dipenderà però dall’eventuale cessione di Ousmane Dembélé, il cui addio libererebbe la disponibilità salariale necessaria per consentire l’iscrizione di Aubameyang.

Juventus che a questo punto, sul fronte delle uscite, potrebbe dedicare le ultime ore di mercato per sistemare il prestito di Kaio Jorge alla Salernitana ed il possibile addio di Dejan Kulusevski finito sulla lista dei partenti dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic. Per quanto riguarda infine un futuro riscatto di Morata, il cui prestito scadrà il prossimo giugno, sarà legato quasi interamente al rendimento che lo spagnolo evidenzierà da qui a fine stagione.

Antonio Siragusano