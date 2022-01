Ndombele è sempre più vicino all’addio al Tottenham di Conte per trasferirsi al Psg: a un passo anche l’addio di van de Beek allo United

Ndombele e van de Beek, due nomi che circolano da diversi mesi in ottica calciomercato. Entrambi sono stati accostati alle big di Serie A, ma il loro destino sta prendendo una piega totalmente differente. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, il centrocampista francese è sempre più vicino al trasferimento al Psg.

I francesi sono piombati su di lui per sopperire alla deludente prova messa in mostra finora da Wijnaldum e l’operazione è fatta al 90%. Accordo a un passo anche per il passaggio di van de Beek al Crystal Palace. L’olandese lascerà a breve, quindi, il Manchester United dopo un’esperienza tutt’altro che esaltante, ma resterà in Premier League.

Per quanto riguarda Ndombele, si era fatto avanti concretamente il Valencia. Come vi avevamo raccontato, gli spagnoli avevano raggiunto un accordo col Tottenham per l’acquisto, ma il giocatore – finito ai margini del progetto tecnico targato Antonio Conte – non ha acconsentito e aspettava solo i parigini. In Italia si era parlato più volte di Roma, ma i giallorossi sono ancora bloccati dalla cessione di Diawara e l’inserimento del Psg ha complicato ancora di più i piani. Ndombele, dunque, si appresta ad approdare alla corte dei sogni di Pochettino e spera che possa godere fin da subito di un ruolo da protagonista.