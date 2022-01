CM.IT | Milan, un addio inevitabile: le ultime sull’attaccante

Mentre il Milan è ancora a caccia di un difensore, si prepara invece a salutare un attaccante

Arrivano aggiornamenti in merito all’addio di Samu Castillejo. Come raccontato anche nella giornata di ieri, la volontà del Milan è quella di privarsi dello spagnolo che non rientra più nei piani societari.

Il calciatore si allena a Milanello in attesa di una chiamata: il suo desiderio, dovendo lasciare il club rossonero, come raccontato, è quello di far ritorno in patria, dove diverse squadre lo hanno messo nel mirino. Tra queste quelle che sta muovendo passi più concreti è il Valencia. Si tratta tra le parti per trovare un’intesa. Come appreso, il Milan potrebbe accontentarsi di risparmiare sull’ingaggio. Ecco perché nessuna formula di trasferimento è da escludere. Dopo Pietro Pellegri e Andrea Conti, il Milan è dunque pronto a salutare un altro suo calciatore, ormai ai margini.