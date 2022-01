Milan, UFFICIALE l’addio | Lascia i rossoneri, il comunicato

Il Milan ufficializza un addio, i rossoneri rilasciano il comunicato con cui si congedano dal giocatore: la nota

Giorni di mercato molto intensi non solo per Juventus e Inter, letteralmente scatenate, ma anche per il Milan. I rossoneri, a propria volta, cercano di mettere a segno almeno un acquisto per rinforzare la rosa di Pioli, ma sono concentrati anche sul fronte cessioni e partenze.

La società rossonera stamattina in particolare ufficializza un addio che era già nell’aria, quello di Pietro Pellegri. Il club comunica di aver risolto anticipatamente il prestito del giovane attaccante con il Monaco. Pellegri non giocava dall’inizio di dicembre per un infortunio ed è già in vista del trasferimento al Torino, dove ritroverà Ivan Juric che lo ha lanciato in Serie A ai tempi del Genoa.