Calciomercato Juventus, la cessione si complica | Rilancio bianconero

Calciomercato Juventus, i bianconeri monitorano anche la sezione uscite ma per un addio ci sono nuove difficoltà: distanza sulle cifre

E’ il giorno di Dusan Vlahovic per la Juventus, i bianconeri sono ormai prossimi a mettere le mani sul bomber della Fiorentina. Ma per la squadra mercato del club piemontese non c’è solo la questione del centravanti a tenere banco. In questi ultimi, frenetici, giorni della sessione invernale, si guarda anche al capitolo uscite, con diversi fronti aperti.

Innanzitutto, l’intreccio riguardante Morata e Dembelè con il Barcellona. L’arrivo di Vlahovic potrebbe incidere sul futuro dell’attaccante spagnolo, anche se il suo addio, allo stato attuale, non è comunque scontato. I ragionamenti della Juventus si spostano poi anche a centrocampo, altro reparto dove potrebbe esserci qualche partenza last minute e, conseguentemente, qualche volto nuovo (Zakaria, Rovella). Situazione bloccata per la cessione di Arthur all’Arsenal, come raccontato da Calciomercato.it. E poi, il futuro di Rodrigo Bentancur, per il quale è in corso la trattativa per la cessione all’Aston Villa.

Calciomercato Juventus, Bentancur all’Aston Villa: si tratta, la richiesta bianconera

Come raccontato dalla nostra redazione, si procede a piccoli passi per trovare la quadratura del cerchio. L’uruguaiano non ha ancora detto sì, ma sul tavolo per lui da parte dei ‘Villans’ c’è una ricca offerta. Società al lavoro, al momento, secondo il ‘Corriere dello Sport’, mancherebbe comunque ancora l’intesa sulle cifre dell’affare. La Juventus sa di dover corrispondere una percentuale del 35% al Boca Juniors sulla rivendita del giocatore e per questo avrebbe alzato la sua richiesta intorno ai 30 milioni di euro. Gli inglesi, per il momento, sarebbero fermi a quota 22 milioni, un punto di incontro potrebbe essere trovato a metà strada (26) in questi ultimi giorni per mandare l’affare a conclusione.