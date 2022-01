Percassi saluta Gosens: “Ha meritato l’Inter” | Poi l’annuncio su Miranchuk

Percassi ha commentato il trasferimento all’Inter di Robin Gosens: le parole del dirigente dell’Atalanta anche su Miranchuk

È il giorno di Robin Gosens in casa Inter. Come raccontato da Calciomercato.it, è stata definita ieri la trattativa con l’Atalanta per l’arrivo dell’esterno tedesco.

L’accordo tra Inter e Atalanta è stato trovato sulla base di un prestito di 18 mesi, come scritto ieri da Calciomercato.it, più obbligo di riscatto. Un obbligo non condizionato, come da intese iniziali. Lo sarebbe stato in caso di prestito fino a giugno prossimo. L’operazione è di complessivi da 25 milioni di euro più bonus, fino a un totale di circa 28 milioni. Per Gosens un contratto di quattro anni e mezzo da circa 3 milioni a stagione bonus inclusi. Questo il commento dell’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi, arrivato all’Assemblea di Lega, riportate da ‘Sky Sport’: “È un ragazzo che ha dato tanto, aveva la speranza e l’ambizione di andare in un grande club. Penso se lo sia stata meritato ed era un’opportunità che era giusto gli concedessimo per quello che ha fatto con l’Atalanta. Ora andiamo avanti”. E su Cambiaso e Miranchuk: “Possono esserci sempre delle opportunità, però in quel ruolo siamo già coperti. Miranchuk resta”.