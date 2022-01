Calciomercato Inter, proposto il bomber | I dettagli

Calciomercato Inter: un attaccante proposto ai nerazzurri in questa sessione invernale. Tutti i dettagli

È il giorno di Robin Gosens in casa Inter: visite mediche in corso per l’esterno tedesco in arrivo dall’Atalanta, che nel pomeriggio firmerà il suo nuovo contratto con i nerazzurri.

In attesa del nuovo attaccante per Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni, infatti, il tecnico ex Lazio potrebbe ritrovare anche Caicedo, come raccontato nella giornata di ieri da Calciomercato.it. E spunta un retroscena sull’attacco. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Divock Origi è stato proposto all’Inter. Il centravanti belga è in scadenza di contratto a giugno con un’opzione a favore del Liverpool per un’ulteriore stagione. Il profilo è gradito alla dirigenza, che ha però rifiutato e preferito virare su altre piste. Inzaghi aspetta Caicedo.