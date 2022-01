FOTO E VIDEO CM.IT | Inter, Gosens day: visite mediche in corso

È il giorno di Robin Gosens in casa Inter, il tedesco si sta sottoponendo alle visite mediche: foto e video di Calciomercato.it

Eccolo l’esterno tanto atteso da Simone Inzaghi, la dirigenza nerazzurra ha accontentato il proprio tecnico con un super colpo di mercato: Robin Gosens è un nuovo giocatore dell’Inter.

L’esterno tedesco, come anticipato da Calciomercato.it, questa mattina è arrivato a Milano per sottoporsi alle visite mediche: prima parte al Coni per l’idoneità sportiva, appena conclusa. Il giocatore ha raggiunto l’Humanitas di Rozzano dal dottor Volpi per continuare la giornata di visite mediche. Nel pomeriggio arriverà in sede per la firma con il suo nuovo club.

🎥 #Inter – Ecco Robin #Gosens: visite mediche iniziate per il tedesco, con la prima parte dedicata all’idoneità sportiva al Coni 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/izrs2yOfVV — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 27, 2022



Robin Gosens è attualmente infortunato e per averlo a piano regime servirà poco più di un mesetto per Simone Inzaghi. I nerazzurri nel frattempo potranno contare sempre su Ivan Perisic, tra i migliori in questa stagione e garanzia di qualità. Ormai ci siamo, però, Inter e Atalanta hanno già risolto tutte le questioni pendenti e dopo le visite mediche di questa mattina Robin Gosens diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del club campione d’Italia.