Inter, Gosens è solo l’inizio | Due innesti per rispondere al colpo Vlahovic

L’Inter vuole rispondere immediatamente al colpo Vlahovic della Juventus: subito Gosens e altri due botti in estate

Il colpo di Dusan Vlahovic è una dichiarazione d’intenti dei bianconeri e un avvertimento per i nerazzurri: nei prossimi anni, dovete vedervela con noi. Ecco perché la dirigenza meneghina sta già lavorando per mantenere intatto il gap.

La volontà dell’Inter è quella di spingere sul mercato e mettere le basi per i colpi estivi. Un’attività lungimirante di programmazione, di cui Beppe Marotta resta uno dei maggiori interpreti nel panorama europeo. La Juventus ha messo a segno uno di quegli acquisti che possono cambiare gli equilibri di potere, specialmente se gli avversari non sono così solidi: in Italia, però, i nerazzurri sono nel bel mezzo di un processo vincente e hanno una rosa sempre più competitiva. Dopo l’acquisto di Robin Gosens, che oggi è atteso a Milano per le visite mediche, il club meneghino si appresta a mettere a segno una doppietta per l’estate.

Calciomercato Inter, Gosens è il primo tassello | Ora Scamacca e Frattesi

La decisione della Juventus di virare fortemente su Dusan Vlahovic, strappandolo alla concorrenza e mettendolo subito a disposizione di Massimiliano Allegri, ha anche un effetto immediato sul calcio italiano. Significa che i bianconeri si sono tolti dalla corsa a Gianluca Scamacca. Secondo quanto espresso nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe l’Inter il club più avanti per aggiudicarsi l’attaccante classe ’99: la valutazione del Sassuolo si aggira sui 40 milioni di euro, ma Beppe Marotta avrebbe un piano.

L’ad nerazzurro vorrebbe inserire nell’operazione anche Davide Frattesi, valutato 25 milioni dai neroverdi, e fare un pacchetto unico. Mettendo insieme entrambi i giocatori, la dirigenza è convinta di strappare un prezzo di favore dal club emiliano e di consegnare due rinforzi di grande prospettiva a Simone Inzaghi. Confermate, quindi, le anticipazioni della CMIT TV sul fatto che l’Inter abbia opzionato Scamacca per la prossima estate. L’effetto Vlahovic si dipana anche sui campioni d’Italia.