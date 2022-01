Robin Gosens è virtualmente un nuovo calciatore dell’Inter dopo aver siglato l’accordo ufficiale

Si sta per concludere la prima giornata di Robin Gosens da nuovo calciatore dell’Inter. Come previsto, dopo l’accordo che Inter e Atalanta avevano raggiunto ieri sulla base di 25 milioni di euro più 3 di bonus, l’operazione è andata avanti senza intoppi.

Nella sua prima giornata a Milano il calciatore si è dovuto sottoporre in mattinata alle consuete visite mediche, svolgendo la prima parte presso il Coni per ottenere l’idoneità sportiva e la seconda all’Humanitas di Rozzano. Nel pomeriggio, invece, l’ormai ex atalantino si è spostato presso la sede dell’Inter in Viale della Liberazione per firmare il nuovo contratto e rendere ufficiale il suo passaggio. A salutare Gosens ci aveva comunque già pensato in mattinata l’ad Luca Percassi, intervenuto a margine dell’Assemblea di Lega.

Gosens-Inter, manca solo l’ufficialità

Affare fatto dunque per l’Inter, che si aggiudica Robin Gosens per 22 milioni di euro più 3 di bonus facilmente raggiungibili. L’esterno tedesco, come documentato dalle immagini di Calciomercato.it, ha lasciato la sede nerazzurra pochissimi minuti fa dopo aver apposto la propria firma sul nuovo contratto. A questo punto si attende solamente l’annuncio ufficiale da parte dei due club che arriverà con ogni probabilità entro il pomeriggio.